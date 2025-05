Quadra junina começa com cortejo, música e comidas típicas em shopping da capital

O mês de junho chega com cor, ritmo e tradição à capital paraense. Neste domingo (1º), o shopping localizado na Avenida Augusto Montenegro dá início a uma programação especial que homenageia o Arraial do Pavulagem e celebra a cultura popular com cortejo junino, música ao vivo e os sabores marcantes da culinária típica — tudo em um ambiente acolhedor para toda a família.

A abertura da quadra junina, intitulada “São João – Pavulagem no Parque”, será marcada por um cortejo do Núcleo Artístico Marcelo Riva, que percorrerá os corredores do shopping com uma performance em homenagem ao Arraial do Pavulagem — uma das mais emblemáticas manifestações culturais do período. A apresentação acontece na Praça de Eventos 2 e dá início à programação, que se estende até o dia 29 de junho.

Durante todo o mês, o público poderá aproveitar uma programação cultural variada às sextas, sábados e domingos, além de seis barracas com comidas típicas como vatapá, mingau, tacacá, pamonha, bolo de macaxeira, entre outras delícias tradicionais que dão sabor e identidade às festas juninas da região.

Em sua 13ª edição, o São João do Parque Shopping Belém reafirma seu compromisso com a valorização da cultura local e o incentivo a experiências coletivas e afetivas.

“Mais do que uma comemoração, o São João é um momento de resgate e valorização das nossas raízes e da nossa cultura. O 'Pavulagem no Parque', além de homenagear uma das mais emblemáticas manifestações culturais de Beém, também foi foi pensado para aproximar as famílias da arte, da música e da gastronomia que fazem parte da nossa identidade cultural”, afirma Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém.

Serviço

São João – Pavulagem no Parque

📍 Local: Praça de Eventos 2 – Parque Shopping Belém

📅 Período: 1º a 29 de junho

🕐 Programação cultural: sextas, sábados e domingos, durante o horário de funcionamento do shopping

🍴 Barracas de comidas típicas: diariamente, enquanto durar a programação

🎭 Abertura: domingo, 1º de junho, com cortejo do Núcleo Artístico Marcelo Riva

Evento gratuito. Para mais informações, acompanhe as redes sociais do Parque Shopping Belém.