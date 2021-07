Pyong Lee teria traído esposa em novo reality

Pyong Lee, polêmico ex-participante do BBB 20, teria traído sua esposa, Samy Lee, em 'Ilha dos Famosos', reality que irá estrear no próximo dia 26. A informação foi confirmada ao colunista Leo Dias por integrantes do mesmo reality, que finalizou suas gravações nos últimos dias. As informações são do IG.

Ainda segundo as fontes do colunista, Pyong ficou com Antonela, ex-BBB4, e foi para o edredom com ela.

Depois das gravações, ele ainda teria encontrado com ela em uma pousada em Paraty, enquanto Samy estava alocada em outro hotel na mesma cidade.