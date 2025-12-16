Capa Jornal Amazônia
Cultura

Público confere espetáculo de dança 'As Cinco Pedras Preciosas' em Belém

A partir desta quarta (17) até sexta (19), às 19h, o Teatro Universitário Cláudio Barradas, no Umarizal, recebe o evento organizado pelo CBBC e Etdufpa

Eduardo Rocha
fonte

Alunos do CBBC mostram o talento paraense na dança clássica no Teatro Experimental Cláudio Barradas, em Belém (Foto: Divulgação)

Quando a beleza da arte da dança projeta a riqueza de detalhes da natureza, isto é, os atrativos luminosos do meio ambiente interno e externo do ser humano, o que se tem é um espetáculo rico de elementos a serem descobertos pelo público. Assim se mostra “As Cinco Pedras Preciosas”, que o Curso Básico em Ballet Clássico (CBBC) e a Escola de Teatro e Dança da UFPA (Etdufpa) vão apresentar às 19h, de quarta-feira (17) a sexta-feira (19), no Teatro Universitário Cláudio Barradas.

O espetáculo, coordenado pela professora Ana Cristina Cardoso, busca valorizar o talento de seus alunos e promover a tradição do ballet clássico em Belém. O evento será realizado em um dos principais espaços culturais da capital paraense, nos dias 17, 18 e 19 de dezembro, sempre a partir das 19h.

“É uma obra de dança clássica que propõe uma viagem sensível e simbólica, que lapida o ser humano e a coletividade. Inspira-se no conto de uma região pouco tocada pelo tempo, onde desbravadores caminhavam guiados pelo silêncio da floresta quando encontraram pequenas luzes escondidas no fundo da terra úmida, nas fendas das rochas e margens dos rios. O espetáculo está estruturado em um único ato, composto por cinco turmas que integram o CBBC”, detalha a professora Ana Cristina.

Uma das cenas mais importantes da obra, segundo Ana Cristina Cardoso, é o Pas de Deux. “Nele podemos ver o brilho e a delicadeza das pedras preciosas e o encanto dos desbravadores, tendo o cuidado na descoberta e com a pedra encontrada.” As cinco pedras preciosas retratadas são: Pedra de Granada, Turmalina, Ametista, Ágata e Quartzo Rosa.

O espetáculo reúne 92 alunos do CBBC, um projeto de extensão coordenado pela professora Ana Cristina Cardoso. A iniciativa existe desde 2006 e tem como foco a oferta do ensino básico de ballet clássico para crianças, adolescentes e adultos de forma gratuita.

O ballet clássico tem como principal característica a demonstração do aprendizado e da evolução artística dos bailarinos, a superação de desafios em cena e a beleza que a dança clássica pode proporcionar, como pontua a professora. “Apresentar este trabalho é muito gratificante, pois foi uma construção que exigiu paciência, organização e muito esforço de todos os nossos bailarinos”, afirma. “As Cinco Pedras Preciosas” tem duração de uma hora.

Serviço:

Espetáculo "As Cinco Pedras Preciosas"
Quando? Nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2025
Horário? Às 19h
Onde? No Teatro Universitário Cláudio Barradas,
Endereço? Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 546, no bairro Umarizal, Belém - PA

