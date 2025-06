Projeto Roda Cancioneira celebra um ano de reuniões mensais em Belém, nesta quarta (18)

Nesta quarta-feira (18), a partir das 20h, no Núcleo de Conexões Na Figueredo, o projeto Roda Cancioneira celebra um ano de encontros mensais. Idealizado pelo cantor e compositor Renato Torres, o evento contará com a presença de diversos artistas regionais e apresentações abertas ao público. A programação tem entrada gratuita, e, para participar, basta solicitar um momento no palco do espaço.

Em entrevista ao Grupo O Liberal, Renato Torres explica que o projeto vai além de um espaço de encontro — é também um espaço de experimentação.

“A canção é muito viva como expressão singular de cada artista e vai se ressignificando a cada resultado", disse Renato Torres.

"Então, a Roda Cancioneira, além de ser um espaço de encontro, também é um espaço de experimentação, já que diversos artistas já subiram ao palco logo após terem acabado de compor uma música. Outros sobem para cantar à capela, sem instrumento algum. Isso traz uma sensação de início da arte como fenômeno político, usando a arte como forma de expressão”, destacou o artista.

VEJA MAIS

A Roda Cancioneira, além de promover momentos musicais abertos ao público, também cria espaço para que a poesia seja recitada por convidados ou por qualquer pessoa que deseje participar da roda.

“Me inspirei em outros movimentos semelhantes pelo Brasil, mas a nossa roda, em Belém, segue uma dinâmica que preserva a equidade de gênero. Sempre convido seis compositores, priorizando a representatividade feminina, já que a música, assim como outros espaços artísticos, ainda é muito dominada por homens. Esses convidados funcionam como um anzol para o público, mas a roda é aberta a todos. Qualquer pessoa que chegar e disser ‘olha, eu tenho uma canção’ ou ‘quero recitar um poema’ pode se inscrever e participar”, explicou o idealizador do projeto.

Sobre a roda desta quarta-feira (18), Renato adianta que será um momento especial, reunindo a maioria dos artistas que já participaram das edições anteriores, em celebração ao primeiro ano do projeto.

“Essa roda vai ter vários convidados, como Adriana Moura, Denilson Neves, Edir Gaya, Gabriel Gaya, Lucas Guimarães, Paulinho Calado e tantos outros. Cada um vai subir para cantar uma canção, formando o caráter especial dessa edição. Como é uma roda de aniversário, estamos comemorando também a nova logomarca da Roda Cancioneira. Passamos um ano usando uma logo que eu mesmo criei, e essa nova versão foi reformulada pelo jovem artista Matheus Duarte, que recriou a marca com uma perspectiva tridimensional”, contou, animado, o idealizador do evento.

Um projeto de música autoral idealizado e realizado por Renato Torres, cantor e compositor paraense, a Roda Cancioneira surgiu da observação de movimentos semelhantes em outras regiões do Brasil. A partir disso, Renato percebeu que Belém carecia de um espaço dedicado à música autoral — um lugar onde a cena pudesse se encontrar, se ver, se ouvir e, assim, abraçar caminhos possíveis de parceria e fortalecimento da arte musical e poética.

A celebração de aniversário será nesta quarta-feira (18), a partir das 20h, no Núcleo de Conexões Na Figueredo, em Belém, com entrada gratuita.