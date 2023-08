Projeto Ritmos da Amazônia realiza segundo show em São Paulo

O Pará além das fronteiras. O Projeto Ritmos da Amazônia realiza o segundo show no próximo sábado (19), no espaço do Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo. Thiago Costa, Wanderley Andrade e a Banda Xeiro Verde são alguns dos artistas paraenses que estarão presentes no evento. A primeira edição do projeto foi realizada no dia 5 de agosto com grande sucesso.

Para a segunda edição do projeto, os artistas prometem grandes clássicos da música paraense com estilos e ritmos diversos. Proporcionando assim, uma imersão cada vez mais intensa do Pará para os outros estados brasileiros. Para o cantor Thiago Costa, uma das atrações musicais confirmadas é uma honra vivenciar um momento como esse. “Estamos muito felizes com esse convite, é um evento grandioso que está se mostrando um grande sucesso. Vamos proporcionar uma experiência única para o público de São Paulo conhecer de fato a musicalidade e o estilo feito no Pará”, garantiu.

Hellen Patrícia, vocalista da Banda Xeiro Verde garante um espetáculo emocionante. “Preparamos um show especial passeando pela cultura do Pará, vamos levar o brega e as suas vertentes, além do carimbó. Vamos fazer uma homenagem ao Círio de Nazaré que deixa nosso show mais emocionante”, declarou.

O projeto, que foi aprovado através da lei n° 9.310 de 15 de setembro de 2021, que declarou o Ritmo Brega como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará, é uma realização do Governo do Estado e da Talentos da Amazônia. A cidade de São Paulo é reconhecida por seu cosmopolitismo e diversidade cultural. Ao trazer os “Ritmos da Amazônia” para a capital paulista, o evento contribui para enriquecer ainda mais a oferta turística e estimular a troca cultural entre as regiões. Além disso, o projeto também apoia o estímulo ao turismo cultural, atraindo visitantes interessados em explorar e vivenciar a música e a cultura paraense.

Portanto, o objetivo central é estimular o intercâmbio cultural de diversos artistas consagrados na cena musical e cultural do Pará, para a cidade de São Paulo, onde o público local vai apreciar um dos ritmos que mais crescem no país: o Brega, assim como outros estilos que serão levados por diversos artistas locais. Vale destacar ainda que os paraenses podem acompanhar o evento através dos canais do Centro de Tradições Nordestinas (CTN) nas redes sociais.

Agende-se

Segunda edição do Projeto Ritmos da Amazônia

Data: 19/08

Hora: a partir das 21h

Local: Centro de Tradições Nordestina (CTN) em São Paulo