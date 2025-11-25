Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Projeto lança workshop gratuito de teatro musical em Belém; entenda

Iniciativa gratuita busca profissionalizar artistas locais e fortalecer a cena cultural paraense

O Liberal
fonte

Segundo Yasmim Miranda, artista e cofundadora da Nortear, o projeto nasce da necessidade de ampliar a qualificação profissional no setor dentro do estado (Divulgação/ Vem Nortear)

Para o aumento da profissionalização da cena cultural paraense, a produtora Nortear Produções & Estúdio fez uma chamada aberta para artistas locais para a seleção do projeto “Vem Nortear – O Teatro Musical do Norte pro Mundo”, um workshop gratuito de teatro musical destinado a artistas de Belém que desejam aprimorar suas habilidades artísticas. As inscrições vão até 30 de novembro. O projeto selecionará 10 participantes por meio de uma audição e oferecerá, ao longo de 5 semanas e de forma gratuita, treinamento intensivo em canto, dança e atuação. Os artistas selecionados também farão parte do elenco de uma websérie de teatro musical.

Segundo Yasmim Miranda, artista e cofundadora da Nortear, o projeto nasce da necessidade de ampliar a qualificação profissional no setor dentro do próprio estado. “Percebemos que, para nos profissionalizarmos, era preciso sair do Pará e ir para o eixo Rio/São Paulo. Mas temos profissionais capacitados aqui. Nosso objetivo é estabelecer um padrão de qualidade que permita aos artistas se desenvolverem sem precisar deixar o estado”, afirma.

O workshop também inclui oficinas complementares de produção de portfólio artístico, sessões de fotografia profissional e gravação audiovisual, garantindo aos participantes o material básico para avançar na carreira.

Pedro Cordeiro, artista e cofundador da produtora, ressalta as expectativas para a seleção. “Há muitos talentos escondidos em nossa cidade esperando uma oportunidade. Mesmo que busquemos pessoas com experiência mínima nos palcos, novos talentos serão bem-vindos e podem surpreender”, diz.

Inscrições

Artistas maiores de 18 anos, residentes na Região Metropolitana de Belém e com experiência comprovada em teatro musical podem se inscrever gratuitamente até 30 de novembro de 2025. O formulário está disponível no perfil oficial da Nortear (@nortearproducoes).

Os candidatos devem enviar: vídeo único (link não listado no YouTube) com canção de até 1min30s de um musical ou filme musical em português e um monólogo teatral; minibiografia; fotos de rosto e corpo inteiro.

Os selecionados na primeira etapa serão convocados para audição presencial no dia 14 de dezembro. Ao final, 10 artistas serão escolhidos para o workshop.

O “Vem Nortear” é voltado a artistas com alguma vivência em teatro musical e será realizado de 19 de janeiro a 21 de fevereiro de 2026, em Belém. Contemplado pela Lei de Política Nacional Aldir Blanc, o projeto culminará em uma websérie musical publicada no YouTube.

“A websérie terá cinco episódios, cada um com um número de musicais conhecidos, mas traduzidos integralmente para o português. Acreditamos que a tradução amplia o acesso e atrai novos públicos. Todos os vídeos contarão com Libras, garantindo acessibilidade para espectadores surdos”, destaca Pedro Cordeiro.

 

Serviço

Workshop: Vem Nortear – O Teatro Musical do Norte pro Mundo

Inscrições: até 30 de novembro

Formulário: disponível no perfil do instagram @nortearproducoes

Informações: @nortearproducoes

Palavras-chave

Vem Nortear

O Teatro Musical do Norte pro Mundo

Região Metropolitana de Belém
Cultura
.
