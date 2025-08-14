Capa Jornal Amazônia
Projeto 'Guardiões da Natureza' realiza ações educativas e apresentações artísticas no Pará

Com Arraial do Pavulagem, Frutos do Pará, Cia Yaguara e Raízes Parauara, o projeto promove uma imersão por meio da dança, da música e de oficinas formativas

O Liberal
fonte

Os grupo Frutos do Pará e Raízes Parauara (na foto) desenvolvem importantes ações de formação e resistência cultural em suas comunidades (Divulgação/ Raízes Parauara)

Durante o mês de agosto, o Pará, estado mais populoso da região norte do país, será palco da primeira edição do “Guardiões da Natureza”, projeto que propõe o encontro de manifestações culturais ligadas à preservação ambiental, à educação patrimonial e aos saberes populares. A programação gratuita será realizada em escolas e espaços públicos dos municípios de Belém, Ananindeua, Parauapebas e Marabá

Com apresentações de grupos como Arraial do Pavulagem, Frutos do Pará, Cia Yaguara e Raízes Parauara, o projeto promove uma imersão na riqueza cultural amazônica por meio da dança, da música e de oficinas formativas. Além das atividades artísticas, serão distribuídas cartilhas pedagógicas em escolas públicas e espaços de educação não formal, com conteúdo voltado à valorização das memórias e experiências de guardiões e guardiãs da arte, da cultura e da natureza na região. 

“Acreditamos que o Guardiões da Natureza é uma oportunidade única para aproximar as comunidades das suas raízes culturais e ambientais, fortalecendo a identidade local e a consciência coletiva sobre a importância da preservação da Amazônia. O projeto nasce do desejo de construir pontes entre arte, educação e território, valorizando os saberes populares e promovendo a troca entre diferentes gerações. Ver essas ações acontecendo dentro das escolas e em praças públicas, de forma gratuita, nos mostra que é possível fazer cultura com propósito e afeto, respeitando cada território e sua história”, explica Marjory Rocha, da Graviola Produções, que atua como coordenadora de produção e gestão do projeto. 

Dividido em dois blocos (Marabá/Parauapebas e Belém/Ananindeua), o projeto traz uma intensa agenda de atividades. Em Marabá, por exemplo, o evento acontece no Cine Teatro Eduardo Abdelnor no dia 16 de agosto, com oficinas e apresentações da Cia Yaguara e do grupo Raízes Parauara. Já em Parauapebas, o destaque é a programação na Praça dos Metais no dia 20, com espetáculos ao ar livre. 

Em Belém, o Boulevard da Gastronomia, em frente à Estação das Docas, receberá no dia 23 de agosto as oficinas e apresentações do Arraial do Pavulagem e do grupo Frutos do Pará. Ananindeua encerra a circulação com um evento no Teatro Municipal (29/08), com oficina de carimbó e shows gratuitos. 

Além das apresentações abertas ao público, o projeto Guardiões da Natureza realiza ações em escolas públicas das quatro cidades participantes, com atividades exclusivas para o público escolar. As iniciativas incluem apresentações artísticas e oficinas conduzidas pelos grupos convidados, reforçando o caráter formativo e comunitário do projeto. Ao aproximar crianças e jovens das tradições culturais amazônicas, o projeto promove uma vivência artística sensível, educativa e conectada com os territórios. 

Os grupos participantes são reconhecidos por seu trabalho de preservação e difusão da cultura popular paraense. O Arraial do Pavulagem, por exemplo, é considerado Patrimônio Cultural do Brasil e referência na valorização das manifestações da Amazônia. Já o Frutos do Pará e Raízes Parauara desenvolvem importantes ações de formação e resistência cultural em suas comunidades. A Cia Yaguara, por sua vez, é uma das mais relevantes companhias de dança do estado, com repertório inspirado em ritmos tradicionais e indígenas. 

Além de seu caráter artístico e educativo, o projeto se alinha a um compromisso amplo com a sustentabilidade, integrando práticas ambientais, sociais e econômicas. Com consultoria especializada desde a pré-produção, adota medidas como gestão de resíduos com cooperativas locais, compensação de carbono e criação de um guia de boas práticas. A cadeia produtiva prioriza fornecedores e artistas da região, fortalecendo a economia local e deixando um legado de responsabilidade e desenvolvimento.

Apresentado pelo Ministério da Cultura e Instituto Cultural Vale, o projeto “Guardiões da Natureza” é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Itaú Unibanco, uma realização da Graviola Produções e do Governo Federal – União e Reconstrução. 

AGENDA DE APRESENTAÇÕES

MARABÁ 
Data: 16 de agosto – Evento com apresentações e oficinas de danças populares com Cia Yaguara e Raízes Parauara 
Local: Cine Teatro Eduardo Abdelnor – Av. VP7, Folha 16, s/nº – Nova Marabá Aberto ao público geral. Entrada gratuita, por ordem de chegada. Sujeito a lotação. 

PARAUAPEBAS 
Data: 20 de agosto – Evento com apresentações e oficinas de danças populares com Cia Yaguara e Raízes Parauara 
Local: Praça dos Metais | Aberto ao público geral, gratuito.  

BELÉM 
Data: 23 de agosto – Evento com apresentações e oficinas de chapéu, perna de pau e carimbó com Arraial do Pavulagem e Frutos do Pará 
Local: Boulevard da Gastronomia (em frente à Estação das Docas) 
As oficinas serão realizadas no Instituto Arraial do Pavulagem, localizado no próprio Boulevard. 
Aberto ao público geral, gratuito. 

ANANINDEUA 
Data: 27 e 28 de agosto – Oficina de Chapéus com Guilherme Repilla 
Local: Usina da Paz Icuí–Guarajá – Estr. Icuí-Guajará, Ananindeua – PA Aberto ao público geral, gratuito – 20 vagas 
Data: 29 de agosto – Evento com apresentações de Arraial do Pavulagem e Frutos do Pará + Oficina de Carimbó com o grupo 
Local: Teatro Municipal de Ananindeua (Parque Cultural Vila Maguary) – Av. Cláudio Sanders, 3360 - Centro, Ananindeua – PA 
Aberto ao público geral, gratuito.

.
