Projeto Circo e Carimbó inicia apresentações fora de Belém em março, veja calendário

A agenda de março da trupe do Circo Nós Tantos se expande, alcançando novas comunidades além da capital paraense. O projeto volta a percorrer localidades fora de Belém, com apresentações em Santa Isabel e Aurora do Pará, na etapa estadual. Essas apresentações são viabilizadas pelo apoio da Bolsa Funarte Carequinha, no Programa Federal Redes das Artes. O espetáculo “Circo e Carimbó” transforma escolas e comunidades tradicionais em verdadeiras arenas de teatro e circo.

A história segue as aventuras de Zé e Chico, dois ribeirinhos que, após sofrerem com modelos econômicos predatórios, decidem migrar para Belém em busca de uma nova vida. No caminho, eles apostam no Carimbó, que se torna a principal aposta dos personagens para recomeçar.

O espetáculo é uma mistura de histórias, memórias e reflexões sobre a vida ribeirinha e os desafios da urbanização na Amazônia. O carimbó se destaca como um elo entre o público e a memória coletiva, sendo utilizado para debater temas presentes em suas letras. A narrativa é temperada com o humor circense, que adiciona leveza e sagacidade, até mesmo dando espaço para o romance entre a Garça Namoradeira e o Urubu malandro.

Na história contada, Zé e Chico fugiram do interior do Pará em busca de uma nova vida na capital, após sofrerem com as injustiças de grileiros e garimpeiros ilegais. Chegaram na cidade com a esperança de uma vida melhor, com Chico sonhando em conhecer o "Velhopreso" e Zé, com um ar de superioridade, corrigindo o amigo sobre o nome correto da feira: "Ver-o-peso". Decidiram então ganhar a vida tocando carimbó e contando histórias, algo que sabiam fazer bem além de trabalhar na terra.

Ao começarem a tocar nas ruas, a realidade da cidade os atingiu, pois o carimbó era proibido. Chico foi preso e Zé liderou um movimento pela liberdade do amigo, até que o carimbó foi reconhecido como Patrimônio Cultural Brasileiro. Com isso, Zé e Chico puderam finalmente tocar livremente, lembrando das memórias de sua infância e das lições que suas músicas de carimbó traziam, seja sobre a dura vida dos trabalhadores ou sobre a alegria de brincar e amar.

Confira data e local das apresentações

10/03 - EMEF Agrícola Maurício Machado; Rodovia PA 140, KM 15; Comunidade Conceição do Itá, Zona Rural; Santa Izabel do Pará, 09h

11/03 - Salão Paroquial da Igreja de Nª. Sra. de Santana, comunidade quilombola Santana do Capim, Aurora do Pará; 19 h