Cultura

Projeto Catarse Expondo Ideias realiza exposição ‘Novos Olhares’, em Belém

O projeto foi selecionado pelo edital do Programa Nacional Aldir Blanc e a exposição é de obras de alunos e do projeto Florescer

Gustavo Vilhena*
fonte

Exposição Novos Olhares estreia nesta quarta (8), em Belém. (Divulgação)

Idealizado em 2024 pelo fotógrafo Everaldo Nascimento, integrante do quadro de fotojornalistas do Grupo Liberal, o Projeto Catarse – Expondo Ideias foi selecionado pelo edital do Programa Nacional Aldir Blanc. Nesta quarta-feira (8), o projeto realiza a primeira exposição, intitulada “Novos Olhares”, desenvolvida por 26 alunos da Escola Técnica Vilhena Alves e 14 alunos do projeto Florescer, localizado no bairro da Terra Firme. A abertura será às 17h, na Escola Vilhena Alves, em Belém, com acesso restrito a pais, responsáveis e alunos. Logo depois, serão inaugurados os painéis na fachada da escola.

Projeto Catarse Expondo Ideias

Com a proposta de utilizar a arte como ferramenta de transformação social, Everaldo Nascimento destacou a importância das oficinas para os alunos da rede pública e do projeto Florescer.

“A exposição Novos Olhares é, de fato, a culminância do Projeto Catarse – Expondo Ideias, uma iniciativa que vem sendo desenvolvida desde agosto de 2024 com oficinas de fotografia e audiovisual em escolas públicas e comunidades da região metropolitana de Belém. O Catarse tem como foco promover a arte como ferramenta de transformação social, e a exposição é o momento em que os jovens participantes terão a oportunidade de mostrar ao público o resultado de seus processos criativos”, explicou o idealizador.

A diretora da Escola Técnica Vilhena Alves, Vania Carneiro, ressaltou a importância da realização do projeto dentro da escola e o impacto na vida dos estudantes. “É uma satisfação ter um projeto como esse, que contribui para a formação integral do aluno. A escola particular é apenas uma das coisas que o aluno tem; a escola pública é tudo o que ele tem. Então, ela precisa oferecer todas as oportunidades de desenvolvimento — seja no aspecto acadêmico, físico ou emocional. A escola está sempre de portas abertas para receber projetos que contribuam para esse tipo de formação. Sou apaixonada pelo projeto do Everaldo e quero que ele se repita com outros alunos, para que a gente continue dando oportunidades e alcançando o maior número possível de pessoas”, afirmou a diretora.

Projeto Catarse Expondo Ideias

Apesar de a primeira exposição ser montada na fachada da Escola Técnica Vilhena Alves, Everaldo adiantou que a mostra terá novos cenários em breve. “Após recebermos o importante reconhecimento com a premiação no edital Aldir Blanc da Secult, nosso objetivo é levar esse trabalho ao grande público, valorizando tanto os jovens artistas quanto os territórios de onde eles vêm. A mostra passará por locais como o Parque Estadual do Utinga, a Avenida Rômulo Maiorana (entre as ruas Perebebuí e Alferes Costa), no bairro do Marco, e pela Terra Firme, nas proximidades do projeto Florescer”, contou o idealizador.

Vania adiantou ainda que a escola prepara novas ações inspiradas na iniciativa. “Queremos e já estamos organizando a realização de um podcast com esses alunos, para que eles possam dar visibilidade a temas tão importantes atualmente, como as questões ambientais e climáticas. Esse projeto de fotografia dialoga com o projeto do jornal, que envolveu alguns alunos, e agora será uma base importante para o novo projeto do podcast”, finalizou a diretora.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)


