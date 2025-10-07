Sesc presta homenagem a Nossa Senhora de Nazaré no Traslado dos Carros

Nesta quarta-feira (8), a partir das 19h, o Sesc no Pará realiza uma homenagem especial a Nossa Senhora de Nazaré em frente ao Novo Sesc Doca. O evento ocorre durante o Traslado dos Carros, uma das etapas mais emocionantes que antecedem o grande dia do Círio de Nazaré. A celebração é gratuita e aberta ao público, promovendo a união de fé, arte e música em um momento que valoriza a cultura paraense e a devoção à padroeira da Amazônia.

Veja a programação musical com orquestra e coral

A programação musical será conduzida pela Orquestra Jovem Sesc Pará, em parceria com o Coral Sesc Casa da Música, formações reconhecidas por revelarem jovens talentos da música instrumental e do canto coral em Belém. Ao longo da noite, músicos e cantores interpretarão um repertório preparado especialmente para o momento, com canções que exaltam a fé e a riqueza cultural do estado. Colaboradores do Sesc no Pará também participarão das apresentações, reforçando o caráter comunitário da iniciativa.

Mais do que um espetáculo artístico, a homenagem busca integrar a celebração religiosa com o compromisso do Sesc de promover a formação cultural e o acesso à arte. A proposta é oferecer ao público uma experiência sensível e simbólica, que dialogue com a emoção do Traslado dos Carros — uma das romarias mais representativas do Círio, marcada pela forte devoção popular e pela atmosfera de fé que toma conta das ruas de Belém.

Durante a apresentação, o público poderá acompanhar arranjos especiais, em uma fusão entre o sagrado e o artístico. A sonoridade das cordas, madeiras e metais se une às vozes corais para criar uma atmosfera de contemplação, simbolizando o sentimento que move milhares de fiéis e admiradores de Nossa Senhora de Nazaré.

Saiba como se inscrever na Orquestra Jovem Sesc Pará

O Sesc Casa da Música está com inscrições abertas até 10 de outubro para as vagas remanescentes da Orquestra Jovem Sesc Pará. O projeto oferece formação musical gratuita, com bolsas de estudo no valor de R$ 400 mensais e auxílio-transporte, por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG).

Podem participar jovens de 15 a 29 anos, residentes em Belém ou na região metropolitana, que possuam conhecimento musical básico em um dos seguintes instrumentos: viola de arco, contrabaixo acústico, flauta, píccolo, oboé, trompa, tuba, violoncelo e percussão. As inscrições são presenciais e devem ser realizadas na unidade Sesc Casa da Música. O edital completo, com critérios de participação e etapas do processo seletivo, está disponível no site sesc-pa.com.br.

Com essa iniciativa, o Sesc no Pará reforça seu compromisso em promover o acesso à cultura, à formação artística e à valorização dos talentos locais. A homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, assim como o trabalho contínuo de formação musical, reafirma o papel da instituição como espaço de aprendizado, convivência e celebração das expressões culturais que moldam a identidade paraense.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)