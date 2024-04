Projeto 'Boi-Bumbá Para Sempre' promove oficinas e cultura no Guamá, em Belém

Com principal intuito de resgatar a cultura do Boi-Bumbá em Belém, o projeto “Boi-Bumbá Para Sempre” realiza um ciclo de oficinas e apresentações culturais gratuitas no bairro do Guamá. A programação começa na próxima segunda-feira, 8. As inscrições podem ser feitas presencialmente no Curral do Boi Bumbá Flor da Juventude, localizado na Rua Caraparu, Nº 255. O “Boi-Bumbá Para Sempre” foi contemplado pela Lei Complementar Nº 195/2022, conhecida como “Lei Paulo Gustavo”.

Na primeira ação, será realizada a oficina de barricas e confecção de adereços. A agenda continua nos próximos dias 15, com a oficina de produção de boi, e 22, com a oficina de bordado e costura. Já no final de abril, no dia 30, começam os ensaios do Auto do Boi, com cortejo previsto para junho nas ruas do bairro.

O projeto “Boi-Bumbá Para Sempre” é uma iniciativa do Boi-Bumbá Flor da Juventude, grupo folclórico formado por mais de 50 crianças e adultos, com mais de duas décadas de atuação no Guamá, periferia de Belém. Um dos propósitos do projeto é promover inclusão social e acesso à cultura popular para crianças em situação de vulnerabilidade.

Segundo a produtora cultural do projeto, Jamilly Lopes, a principal inspiração para o projeto foi nos grupos de boi-bumbás nortistas. “São aqueles grupos que atuam no trabalho comunitário com crianças e jovens, fornecendo acesso à cultura regional e periférica”, iniciou. Jamilly reforçou ainda que o projeto se trata de um sonho de resgate das origens do boi-bumbá, uma das muitas expressões da cultura popular brasileira.

De acordo com o fundador e presidente do Boi-Bumbá Flor da Juventude, Benedito Oliveira, “grande parte da minha vida é dedicada à confecção de boi-bumbá em diferentes grupos de Belém”, iniciou. Para Benedito, o boi-bumbá construiu sua identidade, “mas também a identidade cultural coletiva nas periferias da cidade. Por isso a importância de fomentar essa grande representação da cultura popular e resgatar suas origens”, concluiu.

Ao longo de maio já iniciam a produção do Auto do Boi. Em junho, serão realizadas as apresentações em espaços públicos. O projeto também prevê a produção de um curta-metragem e a implementação do programa "Conhecendo o Boi-Bumbá" nas escolas locais.

Agende-se

Oficinas do projeto “Boi-Bumbá Para Sempre”

Datas:

08/04: oficina de barricas e confecção de adereços;

15/04: oficina de produção de boi;

22/04: oficina de bordado e costura

Local: Sede-Curral do Boi Bumbá Flor da Juventude (Rua Caraparu, Nº 255)

Inscrições abertas e feitas de forma presencial.

Redes sociais: Instagram @bbflordajuventude