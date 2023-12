Programações de Natal levam dança, música e magia para a capital paraense

O mês de dezembro chegou e com ele vem as tradicionais celebrações de natal. Um momento para reunir a família e aproveitar programas natalinos na cidade. Por isso, o Grupo Liberal reuniu algumas opções de programações especiais de Natal que podem ser realizadas em Belém nessa época.

Caravana Natal Encantado Equatorial

De 14 a 20 de dezembro, Belém, Ananindeua, Marituba, Cametá e Santarém recebem a “Caravana Natal Encantado Equatorial”, que levará a sete bairros desses municípios uma programação com desfile do Papai Noel no trenó mágico, distribuição de brinquedos para crianças pré-cadastradas pelas lideranças comunitárias, teatro, shows musicais, danças, orientações sobre segurança com energia e oficinas de gastronomia, das 16h às 18h, com aula show do projeto Gastronomia do Amanhã, com a temática de comidas natalinas. Serão disponibilizadas 40 vagas para cada turma e as inscrições ocorrerão presencialmente nos bairros junto aos produtores da ação. Confira a programação completa:

Marituba (Centro) – 14 de dezembro

Local: Praça Matriz de Marituba (rua Pedro Mesquita, Centro)

Ananindeua (Icuí-Guajará) – 15 de dezembro

Local: rua Santa Fé, em frente à escola Celina Dell Tetto

Ananindeua (Júlia Seffer) – 16 de dezembro

Local: Bosque Marajoara (tv Coletora Leste, Júlia Seffer)

Belém (Jurunas) – 17 de dezembro

Local: Portal da Amazônia (rua Portal da Amazônia, entre Tamoios e Osvaldo de Caldas Brito, Jurunas)

Belém (Telégrafo) – 18 de dezembro

Local: rua professor Nelson Ribeiro, em frente à Vila da Barca, Telégrafo

Belém (Pedreira) – 19 de dezembro

Local: Aldeia Cabana (rua Pedro Miranda, entre Pirajá e Enéas Pinheiro, Pedreira)

Belém (Icoaraci) – 20 de dezembro

Local: Praça Matriz de Icoaraci (Av. Paes de Carvalho, 2)

Cantata de Natal da Assembleia de Deus

Para participar, basta trocar 1 kg de alimento não perecível pelo ingresso. A troca pode ser feita no Templo Central da Assembleia de Deus, localizado na Av. Governador José Malcher, 1571, bairro de Nazaré, em Belém. Os alimentos arrecadados serão distribuídos às famílias atendidas pelo Projeto Missão Contra a Fome, promovido pela Assembleia de Deus. Confira a programação: dias 24 e 25 de dezembro, às 17h30 e 19h, no Templo Central da Assembleia de Deus.

Natal na Estação

A Estação das Docas, em Belém, recebe programações especiais de Natal até o dia 25 de dezembro, funcionando de domingo a quinta, das 10h à 00h; e nas sextas e sábados de 10h à 01h. A entrada é gratuita.

Natal no Parque do Utinga

As vias e trilhas do Parque Estadual do Utinga ‘Camillo Vianna’ serão um cenário diferente para o Papai Noel e companhia no próximo sábado, dia 23. De 8h às 10h da manhã, os visitantes poderão fazer seus pedidos ao bom velhinho, que estará com uma bandinha de fanfarra e personagens infantis aguardando a todos. O evento tem entrada franca e ocorrerá no espaço de acolhimento, próximo à entrada do Parque.

Natal de Marituba

Os shows e programações devem ocorrer na Praça Matriz do município com início a partir das 20h.