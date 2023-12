Natal do Castanheira Shopping tem sorteio de um Jeep Renagade e ações promocionais

Para o Natal de 2023, o Castanheira Shopping, em Belém, preparou uma programação especial, que comemora, também, os 30 anos de inauguração do empreendimento. Com o tema “Natal Brilhante”, o shopping se transformou em um verdadeiro cenário mágico, encantando a todos que passam por lá. Além da decoração natalina, que é uma oportunidade única de vivenciar a magia e o encanto dessa data tão especial, a programação cultural e a visita do Papai Noel estão entre as atrações que tornam esse período ainda mais especial.

No final de semana, quinta, sexta e sábado, sempre das 16h às 20h, o Papai Noel estará presente no 1º piso, para alegria das crianças e adultos que querem tirar uma foto com ele. Ainda no sábado, a partir das 17h, acontece a Parada Natalina, com uma banda musical, personagens e entrega de balões. É um momento de muita diversão para toda a família, onde é possível entrar no clima e se divertir ao som de músicas tradicionais da época.

“As ações realizadas durante o período do Natal e toda a decoração ajudam a reforçar o nosso posicionamento de promover experiências, servir e encantar”, explica Siane Menezes, gerente de marketing do Castanheira Shopping. “Criar esses cenários e o momento de interação com o Papai Noel trazem as famílias para o shopping no momento mais importante para o varejo, especialmente no ano em que comemoramos 30 natais levando encanto e magia para nossos clientes”, conta a gerente.

Entre as atrações desta edição de Natal, destaca-se o sorteio de um Jeep Renegade zero quilômetro. A cada R$ 100,00 em compras, em qualquer uma das lojas e quiosques participantes, o cliente poderá trocar as notas fiscais por cupons para concorrer ao prêmio. E, para quem deseja aumentar as chances, os cupons de compras em lojas do Grupo Líder (Hiper Líder, Farma Líder, Magazan e Líder Home Center), que fazem parte do Castanheira, valem o dobro. A super promoção de aniversário começou no dia 30 de novembro de 2023 e segue até 31 de janeiro de 2024.

“Natal Brilhante” é o tema escolhido pelo Castanheira para 2023 (Foto: O Liberal/ André Oliveira)

Com um mix completo de lojas nos segmentos de moda, sapatos, acessórios, cama, mesa e banho, eletrônicos, decoração, beleza e bem-estar, perfumaria, itens do lar e joias, o Castanheira Shopping preparou a sua programação de Natal com muito carinho e atenção aos seus clientes.

Serviço

Visita do Papai Noel - Quintas, Sextas e Sábados

Horário: 16s às 20h

Local: 1° piso

Parada Natalina - Sábados

Horário: a partir das 17h

Bandinha musical, personagens e entrega de balões

Para mais informações sobre a programação e/ou regulamento de promoções, acesse o site do Castanheira Shopping.