Programação gratuita em Belém: grupo ‘Xama Teatro’ comemora 15 anos com oficinas e espétaculos

O grupo maranhense Xama Teatro chega a cidade de Belém, na próxima quinta-feira (4), com uma programação gratuita e aberta ao público para comemorar seus 15 anos de atividade. Por meio do projeto "O Teatro Te Xama: 15 anos em 15 dias", serão oferecidas à comunidade, além dos espetáculos, atividades formativas e narrações de histórias, em quatro locais diferentes da capital paraense: na Casa de Artes Cênicas do Sesc Ver-o-Peso, na Boulevard Castilhos França; no Centro Cultural, também no Sesc; no Teatro Waldemar Henrique, na Avenida Presidente Vargas; no Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso, na Boulevard Castilhos França; e no Centro Cultural Atores Em Cena, na Avenida Nazaré. A temporada vai até o dia 11 de abril. Os interessados devem retirar o ingresso por meio do site Sympla.

Coordenado por atrizes maranhenses e com uma trajetória longa trajetória nacional que iniciou em 2008, o grupo Xama Teatro já circulou por todos os Estados, sendo premiado nos principais editais culturais do país. São Luís foi a primeira cidade escolhida pelo projeto para dar o pontapé iniciais das atividades desenvolvidas em comemoração aos 15 anos de existência.

Agora, o grupo passará pela capital paraense, e, depois, seguirá por mais dois Estados brasileiros. Segundo a atriz e produtora do grupo, Renata Figueiredo, a escolha de Belém para receber as apresentações e oficinas foi motivada pela proximidade da cidade com o Maranhão - lugar de origem do grupo - e pelos aspectos culturais compartilhados entre as duas localidades. O projeto tem patrocínio do Instituto Cultura Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, do Governo Federal.

"Nós temos o Bumba meu boi, e em Belém, tem o Boi-bumbá. São culturas que tem suas peculiaridades, mas também tem muita possibilidade de diálogo. Eu já conheço Belém há muitos anos e toda vez que vou à cidade, vejo traços que nos tunem. Temos amigos, já circulas em alguns festivais e temos agora a oportunidade de aprofundar as culturas", disse Renata.

Para as programações que serão desenvolvidas, a diretora do grupo, Nicolle Machado, diz ter pensado algo que aproximasse o público paraense da construção artística da companhia ao longo dos anos.

"Escolhemos quatro espetáculos do repertório do grupo, oficinas práticas e narrações de histórias que são muito próximas a nós, são dramaturgias do nosso povo, dramaturgias amazônicas, dramaturgias do nordeste", explicou Nicolle, acrescentando que as encenações irão tratar de políticas das mulheres em cena.

Entre as oficinas que serão ofertadas estão: "Construção de cena"; "criação, produção e autogestão". Além disso, também terá o espetáculo "A Besta Fera", "As Três Findeiras", "A Vagabunda - Revista de Uma Mulher Só", "A Carroça é Nossa".

Um dos objetivos do grupo é realizar a democratização do acesso à cultura, segundo enfatizou a produtora, oficineira e dramaturga do projeto, Nádia Ethel. "O projeto tem uma intenção muito forte em democratizar o acesso à cultura por meio de eventos gratuitos, com acessibilidade dos eventos, incluindo intérpretes de libras", destacou Nádia. Ela enfatizou que o teatro deve alcançar mais pessoas, por isso, o grupo busca eliminar barreiras monetárias e de acessibilidade, tornando suas atividades acessíveis a todos.

Além de Belém, a programação especial do projeto “O Teatro Te Xama” seguirá, ainda, para a cidade de Fortaleza, no Ceará, no mês de maio. A atriz, professora de teatro e fundadora do grupo, Gisele Vasconcelos, ressaltou a importância de levar a produção do grupo para diferentes cidades do país.

“Nesse momento, queremos levar um pouco desse repertório, dessa produção do ‘Xama’, que foi criada há tantos anos, principalmente, a lugares de fronteiras, vizinhos, sejam Estados do Norte ou Nordeste do país”, explicou Gisele, que tem como desejo que as atividades possam promover um intercâmbio cultural e aplique os alcances das produções teatrais do grupo.

Já o ator e diretor do espetáculo “A carroça é nossa”, Luande Aires, do ‘Xama’, destaca a importância da circulação do grupo por locais diferentes como espaço de divulgação, mas também troca de experiências com outros artistas e grupos teatrais.

“E aqui no caso de Belém, Fortaleza, para nós, que são cidades muito próximas. Próximas cidades que se intercruzam no nosso fazer, se intercruzam pela gama de possibilidades de interferência da cultura popular, assim como interfere também a cultura popular do Maranhão no nosso trabalho”, declarou o ator.

SERVIÇO

Edição Belém do projeto “O Teatro Te Xama: 15 anos em 15 dias”

Data: até o dia 11 de abril;

Local: na Casa de Artes Cênicas do Sesc, na Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina; no Teatro Waldemar Henrique, na Avenida Pres. Vargas, no bairro da Campina; no Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso, na Boulevard Castilhos França,no bairro da Campina; e no Centro Cultural Atores Em Cena, na Avenida Nazaré.

Entrada gratuita.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (4) a sábado (6):

Oficina ‘Criação + Produção = Autogestão’;

Casa de Artes Cênicas, no Sesc.

Quinta-feira (4) a sábado (6):

Oficina ‘Construção da Cena’;

Casa de Artes Cênicas, no Sesc.

Quinta-feira (4):

20h - Espetáculo ‘A Besta Fera ‘;

Centro Cultural Atores em Cena.

Sexta-feira (5)

20h – Espetáculo ‘As Três Fiandeiras’;

Teatro Waldemar Henrique.

Domingo (7):

11h - Narração de histórias;

Teatro Waldemar Henrique.

Segunda-feira (8) a quarta-feira (10):

Residência Experimentos Arcanos;

Casa de Artes Cênicas, no Sesc.

Quarta-feira (10):

19h- Espéculo ‘A Vagabunda, revista de uma mulher só’;

Teatro Waldemar Henrique.

Sábado (11):

20h - Espetáculo ‘A Carroça é Nossa’;

Sesc Ver-o-Peso.