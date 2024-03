Belém e Ananindeua recebem shows circenses gratuitos em homenagem ao Dia do Circo

Em alusão ao Dia Mundial do Circo, comemorado nesta quarta-feira (27), a Região Metropolitana de Belém vai receber dois espetáculos circenses repleto de magia e risadas. Sob a iniciativa do projeto cultural "Brincando no Circo", contemplado pela Lei Paulo Gustavo, os eventos serão realizados hoje e no dia 3 de abril, respectivamente, no Teatro do Curro Velho, no bairro do Telégrafo, às 18h, e na Usina da Paz Icuí-Guajará, em Ananindeua, às 10h. Os shows, com uma variedade de apresentações, incluindo acrobacias, fanfarras e malabarismos, terá entrada gratuita, e contempla todas as faixas etárias.

VEJA MAIS

Idealizado pelo artista circense e animador cultural, Antônio Santos Monteiro, mais conhecido como palhaço Xantillyn, o projeto começou inicialmente "pequeno" há 44 anos, quando o Santos decidiu dedicar-se ao universo e a disseminar a arte pelo Estado. Em conversa com o Grupo Liberal, ele revelou que as programações preparadas para os dois dias de espetáculo prometem encantar o público. "A minha expetativa é das melhores, porque é um espetáculo diferente. Tínhamos essa vontade realmente de levar o circo para esses lugares", afirmou.

Segundo o artista circense, o espetáculo foi pensado para oferecer à plateia artistas de diversas modalidades, como, por exemplo, mágica, ilusionismo e trapézio. "Quero dar a experiência de como se a criança, como se o público, estivesse em um circo de lona. Todo o espetáculo foi pensado com muito carinho e amor para esse dia comemorativo", explicou Antônio.

Questionado sobre como é o sentimento de estar no palco, provocando emoções e risos, além de ter uma troca com o público, o artista circense declarou que é algo "inexplicável". "No momento que essas emoções explodem no coração de uma plateia, do grande público, essa energia é devolvida ao palhaço. Essa que é a arte, essa que é a conexão, essa troca de energias. Por isso que todo ator, todo artista diz que as emoções, os aplausos, é a vitamina do ator, do artista, no caso o palhaço", complementou.

Sobre o público-alvo do espetáculo, o palhaço enfatizou a sua abrangência, sendo para todas as idades. "Não existe um público específico, vamos realizar as apresentações para todas as idades, crianças de zero e em diante. Queremos fazer um espetáculo lindo para todas as famílias. E o que torna mais interesse é a entrada franca, todos podem assistir tranquilamente que não vão pagar", acrescentou.

Antônio destacou a importância de levar esse espetáculo a locais estratégicos, como o Curro Velho e a Usina da Paz, para alcançar e encantar diferentes públicos. "E essas apresentações foram pensadas justamente nesses lugares, de apresentar a magia circense para atender aquelas crianças de entorno que muitas vezes não tem oportunidades de ter acesso a esse tipo de arte", declarou o palhaço sobre suas escolhas.

No total, aproximadamente 30 profissionais, entre artistas e equipe técnica, estão envolvidos na realização desses eventos. Dente eles, destacam-se nomes como Ailton Paixão (fanfarra LOS Viégas); Erverton Figueredo (Ícaros Belém); Gabriel Silva (palhaço Kazan); Ramon Perez (Circopaíba); Romário Abraham; e Ruan Ponte (palhaço Tio Nen).

Oficinas

Além das duas apresentações realizadas em Belém e Ananindeua, o projeto "Brincando no Circo" também planeja realizar uma série de oficinas ao longo deste ano. Entre elas, destacam-se as oficinas de "Circo, Acessibilidade e Inclusão", "Linguagem Circense como Recurso Pedagógico e Desenvolvimento Infantil" e "Introdução às Técnicas Circenses". Essas iniciativas visam não apenas entreter, mas também educar e promover a inclusão por meio da arte circense.

"As oficinas que vamos oferecer acontecerão no decorrer do ano e as inscrições serão disponibilizadas na nossa página do projeto no Instagram", explicou o idealizador do projeto.

Trajetória

Antônio Santos Monteiro, mais conhecido como palhaço Xantillyn (Ezequias Junior)

Dos 60 anos de vida do artista circense, mais de três décadas foram dedicados a trazer alegria e risadas ao público. Com raízes nordestinas, Antônio revelou que circo entrou em sua vida pelo acaso do destino. Hoje, ele diz se sentir feliz por inspirar outras pessoas a valorizar essa forma de arte.

"Bom, como o palhaço Xantillyn entrou na minha vida, como o palhaço na realidade... Eu tenho quase 40 anos de artes e ciências, comecei em 1981, então realmente é um grande orgulho desenvolver essa arte, porque a gente percebe que a gente também influencia outras pessoas, muitos se tornaram palhaços em virtude de eu começar a passar para ele, a valorizar essa arte do palhaço", compartilhou.

SERVIÇO

Espetáculo ‘Brincando no Circo’

Data e horário: 27 de março e 3 de abril, respectivamente, 18h e às 10h;

Local: no dia 17, acontecerá no Teatro do Curro Velho, no bairro do Telégrafo, em Belém; e dia 3, na Usina da Paz, no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua;

Entrada gratuita.