Edital ‘Tamba-Tajá’ inscreve até o dia 3 de maio e premiará mais de R$ 400 mil

As inscrições para o Edital Tamba-Tajá da Fundação Cultural do Pará (FCP) seguem até o dia 3 de maio. Serão selecionadas até 19 propostas individuais ou coletivas de artistas das áreas do Teatro, Dança e Circo, com disponibilidade de utilização do Teatro Experimental Waldemar Henrique ou outros espaços de artes pelo Pará. A premiação total será de R$ 403 mil reais.

Marckson de Moraes assistente cultural, iluminação cênica e servidor da Fundação Cultural, colaborou na criação do edital. Ele conta que após reunir e ouvir as demandas dos artistas, o edital descentraliza as produções teatrais, já que os artistas não precisam sair de suas cidades no interior do Pará, para se apresentar na capital. "A antiga coordenadora abriu falas para os segmentos dança, teatro e circo e durante essas reuniões on-line, tentamos atender as demandas dos grupos, principalmente as do interior que falam que os editais são centralizados na capital", iniciou.

"O edital, então, abre uma categoria justamente para esses grupos do interior. Primeiro porque toda inscrição e documentação é online e os artistas das 12 regiões vão poder executar o espetáculo dele lá no espaço cultural da cidade dele, não vai se locomover para a capital. Vamos descentralizar da capital, já que é uma Fundação do Estado do Pará", continuo o servidor.

O Teatro Experimental Waldemar Henrique é em homenagem ao foi pianista, maestro e compositor de mesmo nome e dono de canções do repertório lírico brasileiro. “Tamba-tajá” é uma das suas composições mais expressivas e reconhecidas e também faz parte do “Ciclo das Lendas Amazônicas”, repertório com 11 números. E a inspiração está na lenda da planta homônima, entendida como amuleto do amor para as populações ribeirinhas. E dá nome ao edital. Em caso de dúvidas sobre o edital, elas podem e devem ser tiradas pelo e-mail editais.tewh@gmail.com, canal oficial do Edital Tamba-Tajá.

Serviço

Edital Tamba-Tajá – Serão selecionadas até 19 propostas individuais ou coletivas de artistas das áreas do Teatro, Dança e Circo.

Inscrições: até o dia 3 de maio.

Link para inscrição online