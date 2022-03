Dia do Circo: Confira como surgiu a arte e veja as programações

Neste domingo, dia 27 de março, comemora-se o Dia do Circo, movimento que se mantém durante décadas divertindo e emocionando o público. E não é só para criança não. É para os pais, tios e avôs. A arte circense conquista várias gerações.

O circo foi criado aproximadamente em 1770 pelo inglês Philip Astley, um oficial da Cavalaria Britânica. Como era militar, organizou um espetáculo com cavalos. Daí em diante, o circo foi ganhando forma e novas atrações. As apresentações circenses chegaram aos Estados Unidos no século XIX e no Brasil um pouco tempo depois.

Para aproveitar esse dia, tem opção on-line e presencial.

Neste domingo, 27, tem o palhaço Duba Becker, que vai ensinar truques de mágica, níveis de malabares, acrobacias, contorcionismo, mímica, equilíbrio, entre outras habilidades. Todos os vídeos ficam disponíveis na íntegra no Youtube e site do Itaú Cultural, para serem assistidos a qualquer momento. Já em Belém, há a opção para quem deseja ir ao circo. O Mirage Circus está montado no estacionamento do Shopping Bosque Grão Pará e apresenta uma programação em diversos horários, com ingressos sendo vendidos no site. Para mais informações, acesse www.miragecircus.com.br.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)