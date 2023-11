Programação do “Itália Mia” será aberta hoje, 3, na Estação das Docas

Será aberta hoje, 3, às 18h, a segunda edição do Festival Itália Mia. A iniciativa, realizada pelo Grupo Liberal, terá como palco a Estação das Docas, e segue até domingo, 5, com uma ampla programação que inclui apresentações musicais, de danças, exposição, gastronomia e o Festival de Cinema Italiano no Brasil. O projeto conta com o patrocínio da Embaixada da Itália no Brasil e apoio institucional do Governo do Pará.

O Itália Mia representa a conexão do país europeu com a Amazônia e conta com a chancela da Embaixada da Itália no Brasil. O vice-consulado italiano no estado funciona na sede do Grupo Liberal, que tem suas raízes italianas originárias em seu fundador, o jornalista e empreendedor Romulo Maiorana. A vice-presidente do grupo de comunicação, Rosângela Maiorana, também é a vice-cônsul honorária da Itália no Pará.

“Estamos muito satisfeitos com o Festival celebrando a cultura italiana e paraense. São dois povos muito próximos, alegres, festivos que compartilham uma rica gastronomia. Essa fusão de sabores é um dos destaques mais incríveis do evento”, avalia Rosângela Maiorana.

O evento deste ano faz uma homenagem especial ao padre Giovanni Gallo, fundador do museu do Marajó, e que teve um trabalho incansável de recuperação da memória do povo marajoara. Ele nasceu em Turim, Itália, em 1927. O religioso atuou na Amazônia brasileira de 1970 até sua morte, em 2003. Durante a vida, guardou peças arqueológicas entregues pelos próprios moradores locais. O material deu origem ao acervo do Museu do Marajó, que funciona em Cachoeira do Arari. O padre europeu se naturalizou brasileiro e em 1981 recebeu o título de Cidadão do Pará. Já em 2000 ganhou o título de Cidadão do Turismo Paraense.

Para homenageá-lo será montada a exposição “Giovanni Gallo & Museu do Marajó”, com um corredor expositivo com a linha do tempo e destaques da contribuição do religioso para a cultura paraense. A exposição terá, por exemplo, um dos mastros utilizados na tradicional Festividade do Glorioso São Sebastião, a maior manifestação cultural da ilha.

"Teremos um espaço expositivo que envolverá os visitantes desde a entrada, com a linha do tempo da vida e obra de Giovanni Gallo, a origem do Museu do Marajó e os principais acontecimentos desde a sua fundação. Todos os elementos foram confeccionados pelos montadores originais das peças do Museu, os quais eram amigos e parceiros do padre Gallo", explica Aurélio Oliveira, coordenador do evento e curador da exposição.

Além disso, a TV Liberal produziu o documentário “Giovanni Gallo - O italiano Marajoara”. O jornalista Léo Nunes foi o responsável por fazer as entrevistas, pesquisa, produção e edição final do documentário. A equipe esteve no Marajó durante 10 dias e, neste período, coletou depoimentos de moradores que conheceram intimamente o padre italiano. O documentário será exibido hoje, na abertura do Festival Itália Mia, e na TV Liberal, no dia 11 de novembro.

“Vamos contar a vida do padre, focando principalmente onde ele passou os últimos anos, no Marajó. A história começa pela infância na Itália, passa pelas missões religiosas em outros países e a chegada do religioso ao Brasil pela Bahia e Maranhão. A equipe esteve em Santa Cruz do Arari, Vila de Jenipapo e Cachoeira do Arari”, conta Léo Nunes, jornalista à frente do documentário.

ATRAÇÕES

O Festival Itália Mia traz o melhor das culinárias italiana e amazônica, tão distintas e ricas em sabores. Com 16 estandes, os visitantes terão a oportunidade de experimentar uma grande variedade de pratos típicos e inovadores, inclusive alguns que misturam ingredientes tradicionais de ambas as regiões. Há opções de massas italianas combinadas com o jambu e outras ervas típicas da Amazônia, por exemplo, para criar uma explosão de sabores inovadores.

Os visitantes também terão a oportunidade de experimentar vinhos italianos. Além dos pratos salgados, as sobremesas também prometem ser um destaque do festival. Com opções variadas, desde as mais clássicas até exóticas, os visitantes são convidados a experimentar uma variedade de doces.

A lista de participantes inclui nomes de peso na cena gastronômica belenense, como: Pizzaria Di Mare, Pissolati Café, Cantina Italiana, Pesto Prima, Bressanim, Famiglia da Pasta, Bistrô Café Club, Famiglia D'Itália, Beto Salomão Restaurante, Catarina Bistrô, Le Bistrot, Ice Bode, Grand Cru, Maioca, Castellamare e a Vinoteca Drinks. Todos eles apresentarão pratos e/ou bebidas que certamente deixarão os visitantes com água na boca.

O evento vai reunir, ainda, atrações musicais como Luiz Pardal, Jacinto Kahwage, Paulo Assunção, Alba Mariah e o Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música. Haverá, também, apresentações de danças tradicionais da Itália em performance da Cia de Dança Ana Unger, proporcionando uma experiência única de imersão na cultura italiana.

“A Itália sempre inspirou artistas do mundo inteiro por sua cultura efervescente e na dança não poderia ser diferente. Na edição de 2022 foram coreografadas as lindas músicas românticas e a enérgica Tarantela. Percebemos pela aceitação do público que seria a primeira de muitas edições do Festival. Para este ano, teremos a participação do Coral Infantil da Fundação Amazônica de Música e uma Tarantela especialmente criada para o evento. Além disso, preparamos um Grand Finale com Sinhá Pureza em ritmo de Carimbó”, adianta a bailarina e coreógrafa Ana Unger.

CINEMA

A 2ª edição do Festival de Cinema Italiano, em Belém, tomará as salas localizadas no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, até o domingo, 5, e depois seguirá para o Cine Sesc Ver-o-Peso, com os 32 longas que compõem a mostra deste ano. São mais de 43 horas de exibição de produções audiovisuais italianas ou voltadas para personagens ligados ao país europeu.

“O Festival é uma possibilidade de conhecermos o cinema italiano contemporâneo de qualidade que, por uma questão de mercado, acaba não chegando para nós. E nos permite ver clássicos italianos, como as comédias. Essa também é uma possibilidade de ver e rever grandes artistas como Sophia Loren”, afirma o crítico de cinema e colunista do Grupo Liberal, Ismaelino Pinto.

O Festival de Cinema Italiano no Brasil está presente em mais de 50 cidades e 81 salas, oferecendo a exibição gratuita de filmes, juntamente com uma seleção disponível online no site oficial do evento. Em Belém, o evento trará uma retrospectiva de comédias clássicas italianas e ainda quatro filmes pré-selecionados pela Itália para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2024.

Agende-se:

Festival Itália Mia 2023

Data: 3, 4 e 5 de novembro de 2023

Horário: 10h às 22h

Local: Estação das Docas (Armazém 3)

Entrada franca