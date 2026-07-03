Programação de aniversário de Viseu reúne shows e feira de artesanato até 6 de julho

Os 131 anos do município de Viseu, no nordeste paraense, que ocorre nesta segunda (6), serão festejados com uma programação envolvendo cultura, música e competições esportivas.

Iniciada no dia 1º de julho, a programação de aniversário segue até o dia 6 com concursos de redação, poesia, desenho e pintura, além de exposições fotográficas e feira de artesanato.

O calendário cultural inclui shows musicais de Wanderley Andrade, Rebeca Lindsay, Banda Fruto Sensual, aparelhagem Tupinambá, DJ Celso, Flash Flashback do Pedrão e Paulo André e Banda. A agenda do município abrange ainda o 28º Concurso Garota Viseu, competições esportivas de corrida, ciclismo e futsal, além de atos religiosos como cultos, missas e a Marcha para Jesus.

Para o prefeito Cristiano Vale, esse é um momento de grande alegria e orgulho para todos os viseuenses: "A prefeitura preparou essa extensa festividade, por entender que o aniversário do município é uma data histórica, que desperta em todos os cidadãos um sentimento de orgulho e pertencimento de seu lugar, de fazer parte da construção, da trajetória e do desenvolvimento de Viseu. Nos sentimos honrados por estar celebrando ao lado dessa gente valorosa e trabalhadora, de tantos talentos locais, de mais um ano, onde temos muitos avanços a comemorar."