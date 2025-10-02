Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Programação cultural gratuita agita outubro com oficinas, brincadeiras e espetáculos teatrais

Evento abre as celebrações do Dia das Crianças e homenageia o Círio de Nazaré

O Liberal
fonte

As atrações começam nos dias 4 e 5 de outubro com a peça “A Vila do Chaves” (Divulgação)

Belém terá uma programação cultural gratuita durante os fins de semana de outubro, voltada para o público infantil e familiar. O Shopping Bosque Grão-Pará vai promover oficinas, espetáculos teatrais e brincadeiras lúdicas em celebração ao mês das crianças e ao Círio de Nazaré.

As atividades começam nos dias 4 e 5 de outubro com apresentações da peça “A Vila do Chaves”, uma adaptação paraense inspirada na famosa série de televisão. Além disso, a criançada poderá participar da Oficina de Fantoches Puket e se divertir com as brincadeiras dos “Baleiros Badalados”.

Espetáculo celebra o Círio de forma lúdica e reflexiva

Nos dias 11 e 12, a programação ganha um tom especial com o espetáculo “Nossa Senhora que Círio!”, que retrata de forma leve e divertida o tradicional almoço do Círio. A proposta é unir humor, cultura e reflexão em uma experiência para toda a família.

Halloween encerra programação com caça aos doces

Fechando o mês, nos dias 25 e 26 de outubro, o shopping realiza uma edição especial de Halloween, com a tradicional Caça aos Doces. Para participar, é necessário que os responsáveis façam cadastro no I’Clube, no nível prata. A programação inclui ainda a peça “A Noite dos Vilões”, com surpresas para o público.

A gerente de marketing do Bosque, Raphaella Rocha, destacou a proposta do evento. “A programação foi pensada para valorizar tanto o universo lúdico das crianças quanto a tradição do Círio, oferecendo experiências de convivência, alegria e fé”, afirmou.

Confira a programação completa

Praça de Eventos do Shopping Bosque Grão-Pará
Endereço: avenida Centenário, nº 1052

  • 04/10 (sábado) – 16h às 20h
    • 16h: Oficina de Fantoches Puket
    • 16h: Peça “A Vila do Chaves”
    • 18h: Brincadeiras com Baleiros Badalados
  • 05/10 (domingo) – 16h às 20h
    • 16h: Oficina de Fantoches Puket
    • 17h: Peça “A Vila do Chaves”
    • 18h: Brincadeiras com Baleiros Badalados
  • 11/10 (sábado) – 15h às 19h
    • 15h: Oficina de Fantoches Puket
    • 15h: Peça “Nossa Senhora que Círio!”
    • 17h: Brincadeiras com Baleiros Badalados
  • 12/10 (domingo) – 17h às 20h
    • 17h: Oficina de Fantoches Puket
    • 17h: Brincadeiras com Baleiros Badalados
    • 18h30: Peça “Nossa Senhora que Círio!”
Palavras-chave

programação cultural

Dia das crianças
Cultura
.
