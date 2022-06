Programação com Pássaros Juninos e Cordões de Bichos é finalizada

Hoje, 29, é o último dia para assistir os Pássaros Juninos e Cordões de Bichos no Teatro Waldemar Henrique, que faz parte da programação do Arraial da Nossa Gente. Com cinco apresentações previstas, o início da programação está marcado para às 19h.

Completamente gratuito e aberto ao público, o espaço recebeu grupos de Belém, Mosqueiro, Outeiro e Icoaraci. Com as apresentações de hoje, foram quatro dias de eventos.

Os Pássaros Juninos são uma manifestação cultural popular genuinamente paraense, composta por espetáculos folclóricos de músicas, danças e dramatizações típicas da cultura do Pará.

VEJA MAIS

“A avaliação do Arraial da Nossa Gente é extremamente positiva, não só pelos números impressionantes de pessoas que circularam durante esses quase 15 dias nas imediações da Cuia, como também no palco piano, mas também na quantidade de serviços prestados durante esse período. Em relação à oferta de produtos como maniçoba, vatapá, bolo, mingau, que possibilitou que essa economia criativa gerasse renda e emprego. Mas o mais gratificante desse processo é entender como os pássaros juninos, as quadrilhas, as toadas e os carimbó puderam, ao longo desses 15 dias, celebrar uma cultura tão viva e tão transformadora como a cultura popular em Belém”, disse Michel Pinho, presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel).

Para hoje, as apresentações serão do Pássaro Ararajuba, Cordão de Pássaro Colibri de Outeiro, Cordão de Bicho Borboleta Azul, Pássaro Beija-Flor e Pássaro Japiim.

O segundo a se apresentar na noite nasceu na 7° rua, em Icoaraci, em 1971, com Teonila Ataide. “A peça que vamos apresentar hoje, ‘Os Poderes de Uma Feiticeira’, foi a mesma montada pela minha mãe, às vésperas de falecer”, contou a guardiã, Laurene Ataide.

O projeto familiar iniciado continua vivo entre os seus membros. Com o retorno das apresentações, eles vivem a ansiedade de voltar aos palcos. “Voltamos a sentir o coração pulsar com a alegria em apresentar para a nossa comunidade. Precisamos de mais espaços onde possamos mostrar essa manifestação cultural, que pertence ao nosso povo da cultura popular, precisamos ser mais valorizados. É necessário que haja investimentos para a realização de trabalhos durante todos os períodos do ano, nosso projeto precisa de acolhimento, nossos Guardiões que estão morrendo sem apoio, isso falo em todos os seguimentos culturais, nossos mestres precisam de apoio e leis de proteção para que tenham como manter essa cultura genuinamente paraense”, acrescentou Laurene.

Com apenas quatro anos de existência, o Cordão de Bicho Borboleta Azul é a terceira apresentação da noite. De Mosqueiro, distrito de Belém, o grupo é o único da localidade a estar presente no evento. “Nós lutamos há muito tempo para nos apresentarmos em um teatro e agora estamos tendo essa oportunidade. Vamos dar o nosso melhor para que a apresentação seja maravilhosa. Que hoje possamos mostrar que aqui em Mosqueiro existem pessoas que fazem cultura e não querem deixar essa tradição morrer”, contou a guardiã Lucia Alane de Sousa.

Agende-se

Pássaros Juninos e Cordões de Bichos

Data: hoje, 29

Apresentações: 19h - Pássaro Ararajuba; 19h50 -Cordão de Pássaro Colibri de Outeiro; 20h40 - Cordão de Bicho Borboleta Azul; 21h30: Pássaro Beija-Flor; 22h15 - Pássaro Japiim.

Local: Teatro Waldemar Henrique, na Praça da República - Av. Presidente Vargas, 645, Campina.