Programa de Sandy estreia nesta quarta; veja convidadas de 'Nesse Canto Eu Conto'

O programa Nesse Canto Eu Conto, apresentado por Sandy, estreia nesta quarta-feira, 25, no Multishow, e será exibida semanalmente às 18h30. A atração terá participação de cantoras de destaque na música nacional: a primeira convidada é Ivete Sangalo, que conversa sobre infância, família, início de carreira e conexão com a Bahia.

O programa promete "encontros embalados por muita música e histórias inspiradoras", além de duetos inéditos, em homenagem a outras vozes femininas da música brasileira. Nas próximas semanas, Sandy receberá Liniker (2/7), Paula Toller (9/7), Vanessa da Mata (16/7) e Ana Castela (23/7).

A cantora anunciou a novidade no ano passado. "Recebi um convite irrecusável para apresentar um programa para o Multishow que tem tudo a ver comigo", escreveu Sandy no Instagram, acrescentando que estava em período sabático, mas aceitou abrir uma "exceção".

Nesse Canto Eu Conto é uma coprodução do Multishow com a Kromaki e tem direção da cineasta Márcia Faria. Além da exibição na TV paga, o programa ficará disponível no Globoplay para assinantes do Plano Premium.