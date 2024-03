Primeira temporada torna Avatar, da Netflix, a série mais vista do mundo

A adaptação em live-action de "Avatar: O Último Mestre do Ar", estreou na última quinta-feira (22), e já ocupa a lista dos grandes sucessos da Netflix. Nesta terça-feira (27), a conta oficial do seriado no X (antigo Twitter) fez uma postagem comemorando o marco alcançado pela produção, Avatar ganhou o título de a série a mais assistida do mundo.

VEJA MAIS

Avatar: O Último Mestre do Ar conta com Albert Kim (A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Nikita) como showrunner, produtor-executivo e roteirista. A versão da Netflix da animação acompanha Aang, um jovem Avatar que precisa aprender a dominar os quatro elementos (Água, Terra, Fogo e Ar) para restaurar o equilíbrio em um mundo ameaçado pela terrível Nação do Fogo.

Com três temporadas iniciais (61 episódios), Avatar: A Lenda de Aang se tornou uma das animações mais adoradas da história. A série ganhou uma sequência em A Lenda de Korra, que acompanhava a Avatar que sucedeu Aang. Além do sucesso nas telas, os títulos deram origem a uma franquia que ganhou diversas sequências em livros e HQs.