Preta Gil fala sobre traição de Godoy: 'Nem desconfiava, eu era cega'

A cantora Preta Gil revelou que foi traída pelo ex-marido Rodrigo Godoy por cerca de sete meses, quando ele se envolveu com a stylist e ex-amiga da cantora, Ingrid Lima. As declarações foram feitas nesta segunda-feira (16), durante entrevista no programa "De Frente com Blogueirinha"

"Foram sete meses que o sujeito estava me traindo e eu nem desconfiava, eu era cega", disse a cantora, afirmando ainda que tinha "muita confiança" em Godoy.

Confira o vídeo da entrevista na íntegra:

VEJA MAIS

Preta declarou ainda que o casamento estava enfrentando dificuldades, mas que se esforçou para superar os problemas. "Eu segui o casamento, não vou dizer que estava bom, mas achava que era uma crise, que a gente ia resolver, estava levando muito para esse lado e zero desconfiança de traição".

A artista revelou que conectou os pontos após descobrir a infidelidade e que a pior parte foi a falta de parceria no tratamento. "Ele não cuidou, faço questão de falar isso, porque é a realidade de várias mulheres do Brasil. Ele me abandonou", disse a artista.

Preta Gil enfrentou a separação de Rodrigo Godoy enquanto passava por tratamento contra um câncer no intestino. Após o divórcio, o personal trainer tornou público o relacionamento com Ingrid Lima, mas a união entre os dois chegou ao fim em setembro.