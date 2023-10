Preta Gil compartilha com seguidores nova etapa no tratamento do câncer

A cantora Preta Gil compartilhou hoje, 6, nos stories do Instagram os procedimentos queestá fazendo junto da quimioterapia oral, nova etapa do seu tratamento, após a retirada do câncer no intestino. Confira!

VEJA MAIS!

A cantora Preta Gil compartilhou imagens do seu tratamento de Laserterapia. Em um vídeo publicado nos Stories Preta aparece deitada em uma cama de hospital, utilizando óculos de proteção e recebendo um laser na mucosa da boca. Na legenda escreveu: "Laserterapia para tratar a mucosite, que é efeito colateral da quimioterapia oral que eu estou fazendo, procure um Odonto/dentista que faça esse procedimento e melhora muito!!!! Alguns hospitais e centros oncológicos tem!!!", escreveu Preta.

Em seguida ela abriu uma caixinha de perguntas, para conversar com seus seguidores e se disponibilizou a esclarecer as dúvidas. "Vou abrir outra caixinha de pergunta, porque é muita dívida da galera. Sobre a quimioterapia oral que eu tô fazendo, sobre o laser, sobre fisioterapia pélvica. Eu fico impressionada como as coisas não são tão divulgadas, difundidas. Enfim. Tem muita informação, que nem eu sabia, mas agora eu sei, porque eu tô vivendo na pele. E se eu puder ajudar. Beijos", disse a cantora.

A cantora vem sendo bastante elogiada, desde que começou a usar e compartilhar fotos utilizando a bolsa de ileostomia - é feita uma abertura cirúrgica no intestino delgado. As fezes são coletadas por uma bolsa de ostomia ou bolsa de ileostomia e é esvaziada várias vezes ao dia.

Em uma publicação a cantora disse que "Sim, eu uso bolsa de ileostomia e não tenho vergonha de mostrar, pois essa bolsinha salvou minha vida e me deu a possibilidade de me restabelecer de uma cirurgia que retirou o tumor que eu tinha!!!", disse sobre o momento atual.

Confira a publicação de Preta Gil: