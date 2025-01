Preta Gil caminha sozinha pela 1ª vez no hospital após cirurgia

A cantora Preta Gil compartilhou um novo avanço do seu processo de recuperação, após passar por uma cirurgia para retirada de tumores em dezembro do último ano. Ela continua internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas apareceu, pela primeira vez, caminhando pelo hospital. Com informações do portal Metropóles.

A novidade foi compartilhada pela artista através de um vídeo postado nas suas redes sociais. O vídeo foi gravado por uma amiga de Preta, nele é possíbvel ver ela dando alguns passos com a ajuda de profisisonais do hospital. Na legenda da postagem ainda escreveu "Evoluindo".

A cirurgia da cantora aconteceu no dia 19 de dezembro e durou cerca de 20h. Após o procedimento ela ficou internadad na UTI e só retornou para o quarto nesta semana. Na última sexta-feira (10), a artista acalmou os seus seguidores com uma mensagem sobre seu pós operatório.

"Eu estou aqui, vivendo um dia de cada vez, dando o meu máximo pra ficar bem, doida pra sair daqui o mais breve possível, mas tem uma jornada aí pela frente de recuperação, muita reabilitação e vai dar tudo certo. Tô aqui firme e forte. Em breve estarei em casa, se Deus quiser!”, afirmou.