Cantora Preta Gil permanece no Hospital Sírio Libanês para tratamento; entenda

A cantora Preta Gil confirmou com uma foto nas redes sociais, nesta segunda-feira, 06, que continua internada no Hospital Sírio Libanês, após cirurgia para a retirada de tumores. A cantora passou o ano novo internada na companhia de seu pai, Gilberto Gil, e outros familiares e amigos.

Na postagem, Preta Gil escreveu: “Boa semana para vocês”. Ela aparece, na foto, deitada na cama do hospital. Internada após passar por uma cirurgia longa para retirada de tumores, Preta Gil felicitou a irmã Bela Gil, que fez aniversário na última sexta-feira (3/1).



“Você me inspira a ser melhor, sempre com a verdade e com o amor. Um amor que só a gente sabe, nossa família, nossos filhos, nossa base de tudo. A construção desse amor me emociona”, escreveu a cantora.



“O nosso lema é fazer o outro sorrir na alegria e na tristeza. Você me dá esperança na vida e merece só coisas boas. Obrigada por nunca largar minha mão, minha irmã. Te amo infinito, feliz aniversário”, completou Preta Gil.