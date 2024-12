Preta Gil segue na UTI após retirada de tumores

Neste domingo (22), Gominho utilizou as redes sociais para falar sobre a atualização do estado de saúde de Preta Gil. A cantora, na última quinta-feira (19), passou por uma cirurgia de 21 horas para a retirada de tumores. O procedimento é parte do tratamento contra o câncer, diagnosticado em 2023.

"Estou vindo aqui dizer que Pretinha [Preta Gil] está bem, está tudo tranquilo, tudo all right, ela está repousando quietinha no pós-operatório, que está só começando, né? E a gente vai ficar aqui por São Paulo", começou.

"Então ela está bem, viu, minha galera? Bom domingo para vocês e vamos continuar na energia positiva para a recuperação dela ser perfeita, intacta e para a mãezinha voltar logo para o batente da vida. É nós", finalizou.

De acordo com o boletim médico do Hospital Sírio Libanês, do último sábado (22), "a paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) foi submetida a uma cirurgia, na última quinta-feira, dia 19 de dezembro. No momento, encontra-se em estado estável e deverá permanecer internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelos próximos dias, conforme planejado. A paciente está sendo acompanhada pelas médicas lideradas pelo Professor Doutor Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira". Preta está internada em São Paulo há quatro dias.

Em janeiro de 2023, a cantora foi diagnosticada com adenocarcinoma, um câncer no intestino. Como parte do tratamento, realizou cirurgias, quimioterapia e radioterapia, chegando à remissão da doença.