Preta Gil será operada para retirada de tumores nesta quinta-feira, 19

Preta Gil, de 50 anos, fará uma nova cirurgia para a retirada de tumores nesta quinta-feira (19). O procedimento estava marcada para domingo (15), mas foi adiada. No seu perfil no Instagram, ela publicou um vídeo onde explica que, por recomendação médica, pode também começar um tratamento no exterior.

"Sei que muitos de vocês estão se perguntando por que estou em Nova York. Eu vim ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho. Foi a pedido dos meus médicos no Brasil, para que a gente ouvisse uma segunda opinião", contou.

VEJA MAIS

Preta explicou que a cirurgia para a retirada dos tumores já estava agendada há algum tempo e que, em seguida, existe uma "possibilidade real" de que ela faça uma nova quimioterapia.

"A quimioterapia que eu fiz no Brasil não foi tão eficaz como eu esperava e os médicos também. Então a gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes que ainda não foram publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil. Espero que eu tenha boas notícias, que ela possa dar esperança de que eu possa me tratar aqui depois da cirurgia", afirmou.

A cantora finalizou o vídeo pedindo "boas vibrações" e explicando que achava importante compartilhar como está. "Se Deus quiser, farei o tratamento que for mais indicado para mim, no Brasil ou fora", disse.