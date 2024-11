Preta Gil atualiza estado de saúde após internação: 'Ainda com sequelas da quimioterapia'

A cantora Preta Gil, de 50 anos, compartilhou uma atualização sobre seu estado de saúde neste domingo (17/11), por meio das redes sociais. A artista, que precisou interromper temporariamente a quimioterapia devido a complicações médicas, segue em recuperação após internações recentes.

Preta revelou que passou por um procedimento para a troca do cateter duplo J, dispositivo utilizado em casos de obstruções renais. Atualmente, ela se recupera em casa, no Rio de Janeiro, ainda enfrentando as sequelas da quimioterapia e de uma infecção renal.

“Agora tenho um duplo J novo, estou me cuidando, tomando antibiótico ainda, e estou voltando à vida perto da normalidade, embora ainda com as sequelas da quimioterapia da semana retrasada e dessa infecção que tive no rim. Mas estou bem, me cuidando”, declarou a cantora em um vídeo publicado para os fãs.

Preta informou que realizará novos exames ainda neste mês para avaliar a resposta do organismo à quimioterapia e definir os próximos passos do tratamento. “No dia 26, vou fazer novos exames para reavaliarmos como o meu corpo respondeu à quimioterapia e quais serão os próximos passos no tratamento. E, obviamente, assim que eu souber quais serão esses próximos passos, vou vir aqui contar para vocês, como sempre fiz”, completou.

A cantora enfrentou um procedimento cirúrgico no início de novembro para substituir o cateter, após a descoberta de cálculos renais que obstruíram o dispositivo. Em agosto, Preta havia comunicado que o câncer havia retornado, afetando linfonodos e apresentando metástase no peritônio.