Preta Gil se emociona com visita de Thiaguinho após nova internação e cirurgia

O cantor Thiaguinho surpreendeu Preta Gil com uma a visita. Ela estava no hospital quando o pagodeiro chegou. A baiana, que passa pelo tratamento de câncer, precisou remover calculamos renais, por conta disso estava internada.

No seu perfil no Instagram, Preta comemorou a visita e não escondeu sua felicidade com a presença de Thiaguinho. Ela sua reação da chegada dele em um vídeo gravado por sua equipe: "Ele veio me ver. Te amo, Thiaguinho!".

No registro, a baiana aceitou uma brincadeira de tentar reconhecer seu convidado apenas vendo sua mão e alguns gestos. Após alguns segundos, Preta matou a charada, fazendo o amigo aparecer completamente, a deixando em êxtase na cama do centro médico.