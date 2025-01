Preta Gil deixa UTI e compartilha mensagem positiva sobre tratamento

"Amores, nesse fim de ano, venho dar a notícia de que saí da UTI! Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais". Foi com essa mensagem nas redes sociais que a cantora Preta Gil anunciou, na manhã desta quarta-feira (01/01), que deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, onde estava desde a realização de uma cirurgia no dia 19 de dezembro. A artista está em uma luta contra o câncer.

Junto à notícia, a artista compartilhou um vídeo da cantora Ivete Sangalo, que, durante sua apresentação no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, mandou um recado para Preta e pediu por vibrações positivas do público.

Após a notícia compartilhada por Preta, Flora Gil, sua madrasta, publicou fotos da família reunida no hospital para a virada do ano. Eles passaram junto da cantora, que agora está internada em um quarto privado.