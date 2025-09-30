Capa Jornal Amazônia
Prêmio SP de Literatura: Amara Moira, Paula Fábrio e Marcelino Freire estão entre os finalistas

Estadão Conteúdo

O Prêmio São Paulo de Literatura divulgou nesta terça-feira, 30, a lista com os 20 finalistas da sua 18ª edição. Distribuídos em duas categorias, Melhor Romance de 2024 e Melhor Romance de Estreia de 2024, o prêmio distribui R$ 400 mil, metade para cada uma das categorias.

De acordo com a Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, responsável pela premiação, o certame recebeu a inscrição de 323 obras nesta edição.

Entre os finalistas, estão escritores de sete estados brasileiros: São Paulo, com oito finalistas; Rio de Janeiro, com quatro; Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com dois cada; Ceará e Paraná, com um finalista cada. Das 20 obras finalistas, 13 foram escritas por mulheres.

Na categoria Melhor Romance de 2024, aparecem (por ordem alfabética do autor): Os grandes carnívoros (Alfaguara), de Adriana Lisboa; No muro da nossa casa (Bazar do Tempo), de Ana Kiffer; Guerra I - Ofensiva paraguaia e reação aliada novembro de 1864 a março de 1866 (Editora 34), de Beatriz Bracher; Vento vazio (Companhia das Letras), de Marcela Dantés; Escalavra (Record), de Marcelino Freire; A árvore mais sozinha do mundo (Todavia), de Mariana Salomão Carrara; Casa de família (Companhia das Letras), de Paula Fábrio; Rio sangue (Alfaguara), de Ronaldo Correia de Brito; Ressuscitar mamutes (Autêntica Contemporânea), de Silvana Tavano, e Krakatoa (Todavia), de Veronica Stigger.

Já na categoria Melhor Romance de Estreia de 2024, os finalistas são: Neca (Companhia das Letras), de Amara Moira; Lia (Companhia das Letras), de Caetano W. Galindo; Avenida Beberibe (Fósforo), de Claudia Cavalcanti; O embranquecimento (Patuá), de Evandro Cruz Silva; Fora da rota (Todavia), de Evelyn Blaut; O que resta a partir daqui (Aboio), de Flávia Braz; A união das Coreias (Reformatório), de Luiz Gustavo Medeiros; O último dos copistas (Companhia das Letras), de Marcílio França Castro; A infância de Joana (Maralto), de Mariana Ianelli, e As fronteiras de Oline (Patuá), de Rafael Zoehler.

Os livros foram avaliados por um júri composto por Antonio Carlos Sartini, Chris Ritchie, Diana Navas, Guilherme Sobota, Marcelo Ariel, Andressa Veronesi, Elaine Cristina Prado dos Santos, Felipe Franco Munhoz, Roberta Ferraz e Rogério Pereira. Na próxima etapa, a avaliação ficará a cargo do corpo de curadores do prêmio, que decidirá os vencedores. Janaina Soggia, José Luiz Tahan, Jurandy Valença, Sandra Espilotro e Ubiratan Brasil integram o time de curadores.

Os vencedores serão conhecidos no dia 24 de novembro, em um evento que ocorrerá na Biblioteca Parque Villa-Lobos.

Palavras-chave

Literatura

SP

Prêmio
Cultura
.
