Prêmio Camões 2024: poetisa Adélia Prado vence a premiação mais importante da língua portuguesa

A literatura brasileira novamente é destaque no mundo inteiro: nesta quarta-feira (26) a poetisa Adélia Prado venceu o Prêmio Camões 2024, considerado o mais importante da língua portuguesa. Essa premiação valoriza os autores que tenham contribuído para o enriquecimento do patrimônio literário e cultural dessa língua.

Adélia notabiliza-se também como romancista e contista e, com o prêmio, vai receber 100 mil euros (aproximadamente R$ 589 mil), um dos maiores valores do mundo entre os prêmios literários. Outros autores brasileiros já receberam essa honraria: Chico Buarque de Hollanda (em abril de 2023), Rachel de Queiroz, João Cabral de Melo Neto, Jorge Amado e Lygia Fagundes Telles.

Essa premiação é concedida por meio de subsídio da Fundação Biblioteca Nacional (FBN) – entidade vinculada ao Ministério da Cultura (MinC) e do Governo de Portugal. "Adélia Prado é autora de uma obra muito original, que se estende ao longo de décadas, com destaque para a produção poética. Herdeira de Carlos Drummond de Andrade, o autor que a deu a conhecer e que sobre ela escreveu as conhecidas palavras (…) Adélia é lírica, bíblica, existencial, faz poesia como faz bom tempo (…) é há longos anos uma voz inconfundível na literatura de língua portuguesa", descreveu o júri do Camões 2024.

VEJA MAIS

"Bagagem"

Nascida em Divinópolis, no Estado de Minas Gerais, em 1935, Adélia Prado é licenciada em Filosofia e publicou os seus primeiros poemas em jornais de Divinópolis e de Belo Horizonte. A estreia individual dessa autora somente se deu em 1975, quando remeteu para o poeta Carlos Drummond de Andrade os originais de seus novos poemas. O escritor enviou os poemas para a Editora Imago. Publicado com o nome “Bagagem”, o livro de poemas chamou atenção da crítica.

Em 1978, Adélia Prado escreveu “O Coração Disparado”, com o qual conquistou o Prêmio Jabuti de Literatura, conferido pela Câmara Brasileira do Livro. A escritora, nos dois anos seguintes, dedicou-se à prosa, com “Solte os Cachorros” em 1979 e “Cacos para um Vitral” em 1980.

Prêmio Camões

O Prêmio Camões de Literatura foi criado em 1988. O nome do prêmio homenageia o poeta português Luís de Camões, autor de “Os Lusíadas”. Foi instituído por Portugal e pelo Brasil e é concedido anualmente para autores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) – formada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.