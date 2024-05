Artes de Persona comemora 23 anos de formação artística e difusão cultural em Barcarena

O dia 4 de abril é uma data emblemática e festiva para o Instituto Teatral Artes de Persona (Itap). Em 2024, o grupo oriundo do município de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (RMB), comemorou seus 23 anos de atuação. O coletivo é uma das atrações confirmadas do evento “Encontro Cultural: literatura e outras artes”, promovido pela Academia Barcarenense de Letras (Abarcle), que será realizado nos dias 31 de maio a 1º de junho, das 15h às 23h, no auditório Lua do Samaúma Park Hotel, na praia do Caripi.

A atriz ngela Assunção é coordenadora e uma das fundadoras do Instituto. Ela afirma que a importância do Itap para Barcarena é o fortalecimento do fazer artístico dentro do município. “Por que o nome Artes de Persona? Persona significa personagens e pessoas, e artes, porque nós sempre nos atemos não somente à arte teatral, mas a artes cênicas como um todo, não só o teatro como o circo, a carpintaria teatral, a questão do artesanato, a dança e o hip hop”, explicou a artista.

Parte do elenco do espetáculo "Lá vem o gato" (Foto: arquivo pessoal)

Quando rememora o nascimento do grupo, também vem à mente de ngela o tempo em que Barcarena era o segundo polo de teatro dentro do Pará. Naquele período, a antiga Federação de Teatro do Pará promoveu diversas mostras teatrais em várias cidades do Estado, e Barcarena a da edição do ano de 2021. Um ano antes, o grupo se chamava “Desvairadas” e contava com a parceria de outro coletivo para formar elenco. Entretanto, com a vinda da mostra à cidade, houve a separação entre os grupos, e surgiu o primeiro espetáculo teatral, do Arte de Persona, agora com novo nome, intitulado “A Moela da Galinha”.

“Depois dessa separação, realmente montado, o Grupo Teatral Artes de Persona continuou nas montagens de espetáculos e na formação de novos atores. Então nós começamos a agregar outros artistas. Na formação nós éramos seis atores para a montagem do grupo de teatro. Com isso, depois de A Moela da Galinha, vieram outros espetáculos, outras performances, e o grupo foi para a formação com o seu principal diretor, que é o Sérgio Lacerda”, contou Assunção.

O Instituto Teatral Artes de Persona também é um “teatro terapêutico”, diz ngela. Ela explica que as artes têm o poder de fortalecer as pessoas: “Nós fizemos o espetáculo ‘O Último Suspiro’, que é um teatro um pouco terapêutico. A arte enquanto fazer terapêutico pode trazer esses jovens que estejam com crises psicológicas, de ansiedade e depressão, e ajudá-los a buscar se soltar, sair, do que seria essa relação”.

Sobre a importância do Arte de Persona para a sociedade, ngela assegura: “Quando o Itap é chamado para uma parceria, nós abraçamos o projeto para que a arte se propague, se fortaleça e tenha cada vez mais esse voo fantástico, essa parte da construção do lírico, da construção do sonho, da construção da própria magia, transcende a vida. Então, o Arte de Persona tem como importância essa relação com a arte, essa relação com a vida, com as pessoas”.