Prefeitura do Rio de Janeiro homenageia Rita Lee em espaço do Rock in Rio

Rita Lee, que morreu na última segunda-feira (8), agora, dará nome ao Boulevard Olímpico, uma área verde que a prefeitura do Rio de Janeiro está construindo dentro do Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca. As obras vão começar em fevereiro e o espaço deve ser inaugurado em março de 2024.

O espaço que homenageará a cantora é o mesmo que a cada dois anos dá lugar ao Rock in Rio. Nele, terá um bosque onde serão plantadas mais 900 árvores e 16 mil arbustos, além da construção de novas quadras esportivas e praças, reforma do skate park, praça molhada e pisos coloridos.

A prefeitura também tem planos de criar novos mobiliários urbanos, como 465 mesas e cadeiras, 27 brinquedos infantis, 14 aparelhos de ginástica e 14 bicicletários.