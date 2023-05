Família de Rita Lee vai lançar projetos inéditos da cantora

O filho de Rita Lee, João Lee, de 44 anos, revelou que a família pretende seguir com os projetos deixados pela cantora. Durante o velório da mãe, na segunda-feira (10), ele afirmou que Rita participou do planejamento dos lançamentos antes de morrer.

"A gente tem vários projetos. Tem documentário, tem filme, tem série, tem peça, tem musical, tem a quantidade de letra que ela escreveu e nunca foi usada, quantidade de música gravada. Tem bastante coisa. Na verdade, isso estava sendo organizado tem uns quatro anos. A gente estava montando com ela um cronograma de desenvolvimento, exposição. Essas coisas vão continuar, não tem porque parar", disse João.

O lançamento da segunda autobiografia da Rainha do rock brasileiro, intitulada "Outra Autobiografia", será no dia 22 de maio. João também contou como foram os últimos dias ao lado da mãe. “Eu pude ficar com ela bem pertinho nos últimos dois anos. E a gente se conectou ainda mais do que a gente já tinha se conectado a vida inteira”, afirmou.

Apesar da tristeza pela perda da artista, João reconhece o legado que a mãe deixou."Mesmo sendo uma estrela, ela vai continuar fazendo muita gente feliz."

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do Núcleo de Cultura)