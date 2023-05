Rita Lee: nome da roqueira lidera pesquisas no YouTube em todo o mundo após morte

O nome da cantora Rita Lee foi o mais procurado em todo o mundo, segundo as pesquisas no YouTube, na última terça-feira (09). É o que aponta o relatório divulgado pela rede social e plataforma de vídeos. Rita Lee faleceu na madrugada de segunda-feira (08), após uma batalha de dois anos contra um câncer de pulmão.

Segundo o YouTube, em comparação com o dia anterior ao falecimento, o número de pesquisas pelo nome da artista aumentou 73 vezes no Brasil e 77 vezes no mundo. Além do país de origem, a estrela do rock despertou o interesse de usuários em Portugal, Argentina, Uruguai e Paraguai. A plataforma também revelou que, no último ano, a música "Ovelha Negra" foi a mais buscada pelos brasileiros e "Rita Lee e as melhores" ficou em segundo lugar como o termo mais pesquisado no país.

Quais as músicas da Rita Lee mais pesquisadas?

No relatório da empresa, foram listadas as músicas mais procuradas da cantora nos últimos 12 meses:

- "Ovelha Negra"

- "Lança Perfume"

- "Doce Vampiro"

- "Erva Venenosa"

- "Minha Vida"

- "Pagu"

- "Reza"

- "Amor e Sexo"

- "Desculpe o Auê"

- "Bwana".





Sobre a morte de Rita Lee

A "rainha do rock brasileiro", que tinha 75 anos e quase 60 anos de carreira, foi velada na quarta-feira (10) na presença de sua família e vários de seus amigos famosos.