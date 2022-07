'Praianos', filme de Zienhe Castro e Cláudio Barros, pré-estreia no Cine Líbero Luxardo

A Mostra de Aniversário de 36 anos do Cine Líbero Luxardo termina hoje, 13. A programação começa às 14h com vários curtas e longa-metragens paraenses e termina às 19h30, com a pré-estreia do média-metragem "Praiano", de Zienhe Castro e Cláudio Barros. Após a exibição haverá um bate-papo com a equipe. O filme aborda a dubiedade das relações masculinas e o amor entre dois homens, também expresso no contexto do futebol como núcleo social, além de retratar questões como liberdade sexual e relações familiares.

João Cirilo, técnico em gestão cultural lotado no Cine Líbero Luxardo, celebra a mostra que ocorre desde o último dia 7 de julho. "Ao longo dos dias dessa programação, tivemos uma média de quatro sessões diárias, apresentando produções audiovisuais feitas no estado do estado do Pará, entre reexibições e alguns vários lançamentos", disse.

A programação começa às 14h, com o curta "Açaí com Jabá" e segue com: "A encantada do brega", "Iara na terra do ", "Promessa em azul e branco ", "A canção do amor perfeito ", "Dorso"; "Monteiro Lopes ", "Ribeirinhos do asfalto ", "A espreita", "Damasceno novos e usados", "Raimundo Quintela - o cavados de vira porco", "O jambeiro do diabo pelo coração de João Batista"; "Musa pagã", "A ilha", "Matinta". Às 19h30 acontece a exibição de "Praiano" e, após, o bate papo com a equipe técnica do filme.

"Ter entre os lançamentos presentes na mostra de aniversário do Cine Líbero Luxardo um filme dirigido por Zienhe Castro e Cláudio Barros, profissionais reconhecidíssimos em suas áreas de atuação, dentro e fora do estado do Pará, é motivo de orgulho para nós do Cine Líbero Luxardo. São dois importantes fazedores de cultura dentro de nosso estado", complementou Cirilo.

Sobre a pré-estreia, Zienhe Castro, cineasta, roteirista e produtora cultural, relembrou o processo de gravações e pós-produção do filme. Ela destacou que o elenco reuniu atores e atrizes de Belém, Rio de Janeiro e São Paulo, além de uma equipe com 30 profissionais da área. E, apesar dos contratempos e do início da pandemia de Covid-19, quatro anos depois o filme está sendo exibido. "O projeto/roteiro recebeu um prêmio do último edital do extinto MInc em 2018. Recebemos o recurso do edital e rodamos o filme em Belém e Bragança em 2018. O processo de montagem e finalização foi bastante demorado. E aí quando tudo estava pronto para ser lançado veio a pandemia. Foi difícil a decisão de esperar a pandemia passar para fazer a exibição do filme numa sala de cinema. Finalmente esse dia chegou! Faremos a pré-estreia em uma sessão única na celebração do aniversário de 36 anos do Cine Líbero Luxardo", comemorou a diretora.

"Cinema e arte coletiva, é processo, então é importante destacar toda a equipe de técnicos, equipe de fotografia, figurino, direção de arte, equipe de som/ luz e maquinários e todos os nossos apoiadores, de forma direta e indireta. Especialmente toda a Comunidade da Vila de Pescadores de Ajuruteua - Bragança. Que foi a locação principal do filme. Deixo registrado o meu profundo respeito e gratidão por todes. Principalmente ao Sr. Lázaro, que fez uma participação especialíssima no filme, também foi o produtor local na Vila dos Pescadores. Ele, e toda a Comunidade, os jogadores de futebol do time Bragantino, que participaram da partida de futebol, enfim, a comunidade em geral, todos são muito importantes e indispensáveis na realização desse filme. Em breve vamos fazer uma exibição lá na Vila dos Pescadores em Ajuruteua, é importante levar o filme como retorno pra comunidade. Deixo aqui registrado esse compromisso!", complementou com agradecimento e promessa.

O ator e diretor de elenco Cláudio Barros, também fez estreia como roteirista no projeto e ficou responsável pela construção dos personagens com os atores, contou Zienhe, que também ressaltou que estava focada no roteiro, produção executiva e direção cinematográfica. "Foi uma equipe grande, em torno de 30 profissionais. O filme tinha uma produção bastante complexa, praticamente um roadmovie", relembrou.

Cláudio Barros contou à equipe da Redação Integrada de O Liberal algumas curiosidades sobre o filme, entre elas, que a história é baseada em fatos reais de 1980, inspirada em um fato contado por um amigo pessoal.

"Falei que um dia iria transformar essa história em um espetáculo de Teatro. Na época o cinema ainda não havia entrado na minha vida. Até que um dia, eu já fazia cinema, o Cineasta Pedro Rovai (Tainá 1, 2, 3) me provocou pedindo que transformasse aquilo tudo em um roteiro cinematográfico. O roteiro ficou 20 anos guardado... Sem experiência em produção cinematográfica, fiquei procurando alguém para produzir o filme. Até que um dia a cineasta Zienhe Castro topou o desafio de produzir, dirigir o filme junto comigo. Então aquele roteiro que estava 20 guardado iniciou sua trajetória atrás de editais específicos para curta metragem. Logo no primeiro edital, do antigo Ministério da Cultura, fomos contemplados e a Z filmes iniciou a produção", completou.

O cenário do filme, destacou o roteirista, envolveu Belém e a vila dos pescadores em Bragança. O elenco principal de "Praiano" tem os atores: Erom Cordeiro, Raphael Sieg e a cantora e atriz Marina de la Riva. A atriz Vandiléia Faro e o ator Leoci Medeiros e os atores mirins Pedro Moraes e Dieguinho Torres fazem parte do núcleo principal da trama, ressaltou Cláudio.

Compartilhando mais sobre a temática do filme, Barros pontuou que é uma história de amor entre dois homens e para que ela possa acontecer, precisam encontrar um refúgio. O roteirista também revela que está na expectativa da pré-estreia e bate-papo com o público, que ocorre após a exibição. "Minha expectativa é muito grande. Primeiro em saber do meu amigo, o que ele achou do que fizemos com a história dele. Depois, quero sentir a reação do público. Espero, também, que o filme sirva como ferramenta de discussão sobre o ambiente bissexual, numa sociedade que prefere ignorar, fingir que não existe, ou pior, apontar como mais uma anomalia da sexualidade humana", arguiu.

Serviço

Evento: encerramento da programação de aniversário Cine Líbero Luxardo 36 anos e pré-estreia do filme "Praiano"

Data: 13/07 (quarta-feira)

Horário: a programação começa às 14h, o lançamento ocorre às 19h30.

Mais informações: Mala direta Cine Líbero