Pôr do Suel agita Belém com pagode e diversão neste sábado (6/9)

O cantor Suel agitou o bairro da Cidade Velha neste sábado (6/9), durante a apresentação do projeto Pôr do Suel no NaBêra, em Belém. Vestindo uma camisa personalizada com a bandeira do Pará nas costas, divertiu o público com pagode.

Suel sempre leva artistas para se apresentar e convida também alguém local para cantar com ele, que não precisa, necessariamente, ser um cantor profissional. Para esta edição, na capital paraense, não foi diferente. Suel trouxe como convidados Salgadinho e Yan.

Ao longo de 23 anos de estrada musical — iniciada no grupo Imaginasamba e, desde 2019, em carreira solo. Suel coleciona sucessos não só como cantor, mas também como compositor, com grandes sucessos nas vozes de Mumuzinho, Sorriso Maroto, Belo, Péricles, Bom Gosto, Marvvila e Grupo Clareou.



