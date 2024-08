Polícia interrompe festa na casa de Xamã, diz colunista

Uma festa realizada na casa do rapper Xamã acabou sendo interrompida pela polícia, que foi acionada pelos vizinhos do artista. Alcançando ainda mais sucesso com a interpretação de Damião, na novela Renascer, Xamã costuma fazer festas particulares em casa, onde recebe muitos amigos para curtir uma boa farra.

No entanto, a última festa parece ter saído do controle. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, os vizinhos não aguentaram o barulho excessivo do último evento na casa de Xamã, que colocou uma bateria de escola de samba para animar os amigos. Bebidas e muitos ‘fogos’ também estavam entre as atrações da festa, segundo os vizinhos.

Mas ao que tudo indica, Xamã continuará a fazer festas. Fontes da colunista revelaram que o cantor planeja realizar mais uma festa em casa, até o fim da novela ‘Renascer’. Entretanto, desta vez o ator avisará todos os vizinhos sobre o evento, que começará mais cedo para evitar importunações aos vizinhos.