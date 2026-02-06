Capa Jornal Amazônia
Polícia dos EUA confirma que sangue encontrado pertence à mãe de Savannah Guthrie

Estadão Conteúdo

A polícia americana confirmou nesta quinta-feira, 5, que o sangue encontrado na casa da mãe da jornalista Savannah Guthrie pertence à idosa de 84 anos desaparecida desde o último sábado, 31. A amostra de DNA foi encontrada na entrada da casa de Nancy Guthrie.

Apesar da confirmação, as autoridades ainda não identificaram nenhum suspeito do sequestro. O desaparecimento de Nancy foi registrado no domingo, dia 1º, por volta do meio-dia, após notarem que a idosa faltou a um culto matinal na igreja que frequentava.

Ela foi vista pela última vez no sábado, 31, por volta das 21h48, quando foi deixada em casa por familiares após um jantar.

Já no domingo, à 1h47, a câmera da entrada da garagem desconectou. Pouco menos de meia hora depois e sem gravação disponível, às 2h12, o software da câmera identificou uma pessoa. Mas autoridades policiais afirmaram que o aparelho pode ter reconhecido também um animal.

Às 2h28, o marca-passo de Nancy foi desconectado do aplicativo de seu celular.

O FBI anunciou uma recompensa de US$ 50 mil por informações que levem ao paradeiro de Guthrie.

Na quarta-feira, 4, Savannah publicou um vídeo junto com os irmãos onde afirmava que ela e a família estão prontos para conversar com as pessoas que sequestraram sua mãe, mas que antes querem provas de que ela está viva.

"Estamos prontos para conversar. No entanto, vivemos em um mundo onde vozes e imagens são facilmente manipuladas", disse a apresentadora do canal NBC.

"Precisamos saber, sem sombra de dúvida, que ela está viva e que está com vocês. Queremos ouvir vocês e estamos prontos. Por favor, entrem em contato conosco", completou.

Várias cartas de resgate chegaram à mídia local, uma delas com prazo de resposta até a tarde de quinta-feira.

