Poliana Rocha, mulher de Leonardo, se pronuncia após caso de menino 'adotado' e 'devolvido'

Estadão Conteúdo

A influenciadora Poliana Rocha, mulher do cantor Leonardo, se pronunciou após um relato que dividiu as redes. Em entrevista à RedeTV!, Poliana relatou uma ocasião em que o casal "adotou" e "devolveu" um adolescente que o cantor conheceu em Ilhéus, na Bahia, há 17 anos. O caso dividiu opiniões na internet.

Em stories publicados nesta sexta, 3, a influenciadora voltou a falar sobre o assunto e ameaçou processar internautas por "calúnia". "Várias pessoas que não apareciam na mídia há tempos estão deturpando essa história", disse.

Ela também reafirmou ter tratado o menino "com carinho". "Não contei tudo no programa (da RedeTV!), porque, realmente, não dá para contar tudo. Foi uma história linda a que vivemos com o João. Eu acolhi ele da melhor maneira possível", comentou.

Entenda o caso Poliana concedeu uma entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, e contou sobre uma ocasião em que Leonardo, durante uma viagem a Ilhéus, na Bahia, conheceu um garoto de 15 anos, que vendia chinelos. Segundo ela, o cantor comprou a mercadoria do menino, que passou a jogar bola com o filho Zé Felipe, ainda criança à época.

Após ver o filho e o garoto brincando, Leonardo decidiu levá-lo para o local em que estavam hospedados, antes de fazer um convite mais ousado. "No dia de ir embora, o Leonardo falou assim (para o menino): 'Você quer conhecer Goiânia? Ir de avião?'. E ele falou: 'Quero'. Aí o Leonardo disse: 'Então você vai para a minha casa'."

Poliana afirma que ficou em dúvida se a mãe do garoto permitiria a viagem e disse que não concordaria com a decisão de Leonardo sem contato com a outra mulher. Segundo a influencer, Leonardo teria justificado a viagem dizendo que o garoto de Ilhéus iria "brincar com o Zé Felipe" e era "uma boa pessoa".

Durante a visita do menino a Goiânia, Poliana o levou ao salão de beleza para uma progressiva no cabelo e ao médico. No hospital, foi descoberto que ele precisava de tratamento contra vermes, também providenciado pela influencer.

Depois de um tempo, no entanto, ela começou a se incomodar com alguns dos comportamentos do garoto. "O menino começou a me chamar de 'mainha' E aquilo foi me incomodando, sabe? E acho que o Zé Felipe começou a ficar um pouco enciumado com o menino", lembrou ela, dizendo também que o jovem havia parado de brincar com seu filho para passar o "dia todo deitado no sofá".

Ela, então, disse ter comprado uma passagem para que o garoto voltasse à Bahia. Poliana ainda afirmou que teria pagado pensão alimentícia para a família do jovem, mesmo sem nunca ter tido contato com a mãe do adolescente.

