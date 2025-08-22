Capa Jornal Amazônia
Poeta Andreev Veiga lança seu novo livro, ‘Por Isso As Papoulas’, em Belém

Poeta paraense já publicou “diálogonuvem” e “O mergulho do afogado” e organizou antologia de poesia contemporânea

O Liberal

Na próxima quarta-feira (27), às 19h, o poeta paraense Andreev Veiga lança seu mais novo livro, “Por Isso As Papoulas”, na Casa da Linguagem, localizada no bairro de Nazaré, em Belém. O evento contará com a participação especial de Nilson Oliveira em um bate-papo mediado por Marcílio Caldas Costa.

A obra é o terceiro livro de Andreev e reúne poemas que abordam questões políticas e sociais contemporâneas, retratando as múltiplas formas de sofrimento e resistência. Nos versos, o autor evoca temas como guerra, fome, desigualdade e violência, colocando em cena trabalhadores, refugiados, artistas e figuras anônimas que representam os desajustes do tempo presente.

O livro também apresenta imagens marcantes, como a de refugiados simbolizados pelo menino sírio Alan Kurdi, de trabalhadores e empregadas que atravessam fronteiras cotidianas, e de memórias familiares que se entrelaçam com a experiência coletiva.

Carreira

Nascido em Belém em 1981, Andreev Veiga já publicou os livros “diálogonuvem” (Fundação Cultural do Pará, 2016) e “O mergulho do afogado” (Kotter, 2019). Também organizou a antologia “O vento continua, todavia: dez vozes da poesia contemporânea em Belém” (Kotter, 2020).

 

.
