'Pode ter festa hoje', debochou Boninho sobre 'problematizações' de Lumena

As “problematizações” que Lumena tem feito dentro da casa mais vigiada do Brasil viraram meme entre os internautas. Até o ‘Big Boss’ Boninho entrou na brincadeira do público na tarde desta quarta-feira (3), ao ironizar a sister em postagem nas redes sociais,.

"Pode ter festa hoje?", perguntou o diretor do programa na publicação do Instagram. "Não quero nem saber a resposta", brincou.

O evento de hoje à noite é uma homenagem ao líder, Negor Di, que ganhou a primeira prova da edição deste ano. O comediante ganhará um churrasco.