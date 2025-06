Podcast 'A Mulher da Casa Abandonada' ganha série no Prime Video; veja data de estreia

O podcast que prendeu a atenção de milhões de brasileiros agora ganhará as telas. O Prime Video anunciou a estreia da série documental "A Mulher da Casa Abandonada", baseada no trabalho do jornalista Chico Felitti. A produção, que contará com três episódios, estreia na plataforma no dia 15 de agosto.

A história gira em torno de uma figura misteriosa: uma mulher que vivia reclusa em uma mansão em ruínas no bairro nobre de Higienópolis, em São Paulo. Apresentando-se como "Mari", ela costumava ser vista com o rosto coberto por uma pomada branca, chamando a atenção dos moradores da região.

A série trará detalhes inéditos sobre o caso, incluindo depoimentos exclusivos, documentos do FBI e testemunhos de pessoas envolvidas na investigação. A mulher em questão é Margarida Bonetti, descendente de barões do café e acusada de manter uma trabalhadora doméstica brasileira em condições análogas à escravidão por quase 20 anos nos Estados Unidos, ao lado do marido, Renê Bonetti.

Segundo as denúncias, a funcionária viveu no porão da casa do casal, sem receber salário e sofrendo abusos físicos e psicológicos. Após o caso vir à tona, Margarida fugiu para o Brasil e passou a viver em isolamento na mansão, que chamou atenção pelo seu estado de abandono.

"A produção é o resultado de um rigoroso jornalismo investigativo e de uma incansável pesquisa para encontrar as informações mais precisas e depoimentos relevantes. Esse projeto reforça nosso compromisso de levantar histórias poderosas e relevantes que falem sobre os tempos em que vivemos", afirmou Javiera Balmaceda, head de originais do Amazon MGM Studios.

O podcast original, lançado pela Folha de S.Paulo em 2022, foi um sucesso imediato e se tornou um dos programas mais ouvidos do país. Com a estreia marcada para 15 de agosto, a série promete jogar nova luz sobre o caso.