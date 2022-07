Luisa Mell faz live durante a entrada na residência da ‘Mulher da Casa Abandonada’

Na tarde desta quarta-feira (20), a protetora animal Luísa Mell abriu uma live no Instagram para mostrar a entrada na mansão da 'Mulher da Casa Abandonada', em São Paulo. A Polícia Civil foi convocada após a Justiça emitir um mandado para entrar na mansão, onde, segundo Luísa, há suspeita de animais abandonados.

Logo no início da live, Luísa anunciou que a suspeita era de que, dentro da mansão, ainda restasse um gato com suspeita de maus-tratos. Até o momento, a Polícia Civil resgatou um cachorro da raça pinscher, mostrada pela protetora animal durante a transmissão no Instagram. De acordo com Luísa Mell, ainda há suspeita de outros animais dentro da residência, vivendo em 'condições insalubres'.

cachorro encontrado na mansão (Reprodução/Instagram: @luisamell)

"Olha o tamanho das unhas dele. Ele está assustado. Vamos levar o cachorro para ser embrulhado. Tenho certeza que tem mais cachorros", disse Luísa Mell, com o cão nos braços.

Luísa Mell com o cachorro encontrado na residência (Reprodução/Instagram: @luisamell)

A ativista da causa animal segue acompanhando e transmitindo, em seu Instagram, a busca por outros animais na residência.