Plataforma 'Expressões do Pará' reúne diversas manifestações culturais da região; veja

No momento em que Belém se prepara para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), um relevante palco para a cultura local promete ecoar por todo o Brasil e ultrapassar as fronteiras nacionais. “Expressões do Pará” é uma plataforma desenvolvida pela mineradora Hydro, que consolida o compromisso de longo prazo da empresa com a cultura, com a produção e com os costumes do estado que recebe a maior concentração de suas operações no país. Além disso, a plataforma visa fomentar a economia local com geração de renda e oportunidades de trabalho.

VEJA MAIS

Expressões do Pará

Após a exposição das tradições culturais do Pará no Carnaval do Rio de Janeiro através da Escola de Samba Acadêmicos da Grande Rio, a visibilidade do estado aumentou exponencialmente, o que abriu as portas para o mundo conhecer as riquezas culturais e naturais presentes no Pará. Dessa forma, para que a projeção das manifestações culturais paraenses sejam ainda maiores, a plataforma “Expressões do Pará” foi criada pela Hydro como forma de incentivo à cultura. “A Hydro tem investido em projetos que valorizam a diversidade e as tradições do estado, como o apoio à Varanda de Nazaré durante o Círio, ao Coro Carlos Gomes e ao Festival do Abacaxi de Barcarena. Além disso, a empresa incentiva a produção e exposição de artesanato local, como biojoias, fomentando o empreendedorismo feminino”, destacou o CEO da Norsk Hydro Brasil, Anderson Baranov.

Uma das manifestações culturais que compõem a plataforma “Expressões Culturais” é o Círio de Nazaré, que é reconhecido como Patrimônio Imaterial pelo IPHAN e Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Além de toda a relevância espiritual, o Círio impulsiona diretamente o turismo e a economia local. Dessa forma, a plataforma visa ampliar o alcance de uma das maiores manifestações religiosas do mundo, resultando na atração de visitantes e o fortalecimento do desenvolvimento da região. Outro destaque dentro da plataforma “Expressões do Pará” é o Museu das Amazônias, que expande a celebração da cultura regional para diversos países e diferentes públicos.

A iniciativa é uma forma de reforçar a visão estratégica da Hydro em integrar a cultura às suas ações de responsabilidade social, gerando oportunidades, fortalecendo a identidade da empresa e fomentando a economia de uma maneira sustentável. “O desenvolvimento sustentável é fundamental para garantir um futuro equilibrado, onde o crescimento econômico, a preservação ambiental e o bem-estar social caminham juntos. A produção cultural desempenha um papel importante nesse processo, pois fortalece a identidade local, gera renda através do turismo e da economia criativa, promove a valorização dos recursos naturais e culturais da região, e estimula a participação da comunidade no processo de desenvolvimento”, afirma Anderson Baranov.

Sendo assim, a criação da plataforma “Expressões do Pará” reforça o compromisso da Hydro em investir na cultura regional, dando o destaque para aqueles que estão entre as maiores expressões culturais do Brasil. Porém, dando também visibilidade, como forma de convite, às manifestações culturais menos expressivas realizadas no interior do estado, mas que possuem grande potencial cultural devido às suas características, que as transformam em uma manifestação única e que representam por completo a sua região dentro do Pará.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)