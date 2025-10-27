Plataforma eCult+ é apresentada nesta quarta-feira (29), em Belém

Com apoio do governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e da Fundação Cultural do Pará (FCP), será lançado, nesta quarta-feira (29), o eCult+, plataforma digital trilíngue que propõe modernizar a gestão e o acesso aos espaços culturais do Estado. O lançamento ocorre no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém, a partir das 19h, com apresentação de Andrea Pinheiro e Trio Paraense.

O eCult+ (Espaços Culturais + Governança) é uma plataforma online que reúne, em um único ambiente, informações sobre os espaços culturais públicos do Pará e suas programações. O sistema será lançado com mais de 70 espaços já cadastrados e tem como objetivo facilitar o trabalho de produtores culturais, artistas e gestores, oferecendo transparência, praticidade e integração entre os agentes da cultura.

A iniciativa é uma realização da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp); articulação e parceria institucional da Secult; e apoio da FCP e da prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult). O projeto também conta com a parceria da Open Society e do Instituto Cultura, Comunicação e Incidência (ICCI).

Como funciona

Na plataforma, é possível buscar, comparar e solicitar reservas de espaços culturais com base em filtros como localização, capacidade e infraestrutura oferecida. O usuário pode digitar o nome do espaço desejado, selecionar a data pretendida e verificar se o local está disponível. O sistema exibe as opções de agendamento e permite o envio de solicitação de uso de forma online e segura.

Além das reservas, o eCult+ também oferece uma agenda cultural integrada, que reúne os eventos em cartaz nos principais espaços. O público pode pesquisar por tipo de evento, local ou data, e acompanhar em um único ambiente tudo o que acontece na cena cultural paraense, com base na agenda disponibilizada pelos espaços cadastrados.

“Hoje, quem quer realizar um evento precisa lidar com diferentes gestões e percorrer vários caminhos até encontrar um espaço disponível. Essa plataforma vem para simplificar esse processo: em um só lugar, é possível consultar a agenda dos equipamentos, verificar datas, e acessar as informações para solicitação de pauta e acompanhamentos dos trâmites. É uma ferramenta que facilita o caminho para os fazedores de cultura e, ao mesmo tempo, fortalece a articulação entre as instituições que gerenciam os espaços públicos”, avalia a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal.

Outro destaque é o link para serviços e profissionais da indústria criativa. Através da plataforma, será possível acessar a um cadastro de prestadores de serviços. A estratégia conecta técnicos, produtores, artistas e fornecedores a oportunidades de trabalho, fortalecendo a rede da economia criativa e ampliando a gestão colaborativa da cultura.

“A plataforma também representa um avanço importante para os profissionais que atuam na cadeia da cultura. Ou seja, produtores, tradutores, iluminadores, cenotécnicos, entre outros, ampliando as oportunidades de trabalho e geração de renda. É, sem dúvida, um passo fundamental para a valorização e a profissionalização daqueles que, por meio da cultura, produzem seu sustento”, destaca o presidente da FCP, Thiago Miranda

Serviço:

Lançamento da plataforma eCult+ (Espaços Culturais + Governança)

Local: Teatro Margarida Schivasappa – Centur (Belém)

Data: Quarta-feira, 29 de outubro

Horário: 19h