Pizza paraense no É de Casa: programa da Globo mostra prato italiano que ganhou releitura no Pará

O Estado do Pará estará em destaque na manhã do próximo sábado (8) no programa “É de Casa”, da TV Globo. Fábio Lima, proprietário da pizzaria que leva seu nome, participou de uma reportagem feita pela TV Liberal em alusão ao Dia da Pizza, comemorado no dia 10 de julho, e que será exibida dentro da atração matinal. O programa começa a ser exibido por volta das 6h50 da manhã.

Na ocasião, Fábio mostrou o passo a passo da famosa pizza paraense - que combina camarão, jambu e uma receita de redução de tucupi da casa, tudo isso com a borda vulcânica, uma espécie de piscina recheada com requeijão cremoso e um camarão ou uma pata de caranguejo. O prato é um dos carros chefe do restaurante Pizza da Fábio, que sempre buscou exaltar a gastronomia regional.

Em conversa com o Grupo Liberal, o chef disse que estava com boas expectativas para a exibição do programa. Fábio espera que todos possam se sentir homenageados pelo trabalho que ele exerce há 12 anos na cozinha.

“Foi muito gratificante ter essa oportunidade de representar o Estado com a nossa pizza. Ela não é só a cara do Pará, mas também a do Brasil, uma alquimia perfeita de temperos e sabores”, afirmou.

O prato italiano que ganhou uma releitura que é a “cara” do Pará já rendeu ao restaurante 2º lugar no prêmio nacional Grano Pizza Show, em 2021. Para Fábio, o reconhecimento nacional dado pelo programa é fruto de muito trabalho dele e dos funcionários. “O sentimento de gratidão é gigante e só nos motiva a acreditar que estamos no caminho certo”, complementou.

Além da versão paraense, o chef trabalha com outras pizzas no menu que enchem a boca dos clientes de saliva, como a de caranguejo, que foi uma criação própria da casa.

“Nós estabelecemos o propósito de valorizar a nossa identidade regional; quando vínhamos de Vigia para Belém a passeio, visitamos várias pizzarias e percebemos que os sabores regionais não tinham o destaque merecido”, pontuou sobre as criações.

Segundo Fábio, foram muitos testes de sabores com ingredientes das gastronomia local para que ele conseguisse chegar nos sabores como a paraense, que já existia no mercado, mas que a equipe se propôs a melhorar a receita.

“Depois disso, não paramos mais, mas ainda há muitas possibilidades de sabores a serem criados. Mas a nossa maior missão já está sendo cumprida, que é de deixar esse legado de valorização das nossas iguarias no setor de pizzarias do estado”, concluiu.